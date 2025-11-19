Anganwadi Recruitment : कौशांबी के आंगनबाड़ी केंद्रों में 739 सहायिकाओं की होगी भर्ती, 9 नवंबर तक अभ्यर्थी करें आनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, कौशांबी। Anganwadi Recruitment जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त 739 सहायिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्तर से शुरू कर दी गई है। इन पदों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आनलाइन आवेदन Anganwadi Recruitment http://www.upanganwadibharti.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि नौ दिसंबर रात 12 बजे तय की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1,775 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित Anganwadi Recruitment जिले में कुल 1,775 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में करीब 2,18,490 नौनिहाल पंजीकृत हैं।इन्हें पढ़ाने के लिए केंद्रों में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं। केंद्रों की निगरानी के लिए 1,036 सहायिकाओं की भी तैनाती की गई है।

सिराथू में सबसे अधिक 191 पद सAnganwadi Recruitment भी नौ परियोजना क्षेत्रों में रिक्त 739 सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। सिराथू परियोजना में सबसे अधिक 191 पद और शहर परियोजना में सबसे कम 19 पद रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवेदन होने के बाद उसकी स्क्रूटनी में करीब 15 दिन लगेंगे। उसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

क्या है अर्हता भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता रिक्त पद के वार्ड अथवा ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना के लिए कट आफ डेट एक जुलाई 2025 होगी। आवेदन के साथ आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है।