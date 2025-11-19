Language
    Anganwadi Recruitment : कौशांबी के आंगनबाड़ी केंद्रों में 739 सहायिकाओं की होगी भर्ती, 9 नवंबर तक अभ्यर्थी करें आनलाइन आवेदन

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    Anganwadi Recruitment कौशांबी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं के 739 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। इंटरमीडिएट पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सिराथू में सबसे अधिक पद रिक्त हैं। चयन वरीयता और मेरिट के आधार पर होगा।

    कौशांबी जनपद में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन करें।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। Anganwadi Recruitment जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त 739 सहायिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्तर से शुरू कर दी गई है। इन पदों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आनलाइन आवेदन Anganwadi Recruitment http://www.upanganwadibharti.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि नौ दिसंबर रात 12 बजे तय की गई है।

    1,775 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित 

    Anganwadi Recruitment जिले में कुल 1,775 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में करीब 2,18,490 नौनिहाल पंजीकृत हैं।इन्हें पढ़ाने के लिए केंद्रों में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं। केंद्रों की निगरानी के लिए 1,036 सहायिकाओं की भी तैनाती की गई है।

    सिराथू में सबसे अधिक 191 पद 

    Anganwadi Recruitment भी नौ परियोजना क्षेत्रों में रिक्त 739 सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। सिराथू परियोजना में सबसे अधिक 191 पद और शहर परियोजना में सबसे कम 19 पद रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवेदन होने के बाद उसकी स्क्रूटनी में करीब 15 दिन लगेंगे। उसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    क्या है अर्हता

    भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता रिक्त पद के वार्ड अथवा ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना के लिए कट आफ डेट एक जुलाई 2025 होगी। आवेदन के साथ आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है।

    परियोजना का नाम    सहायिका के रिक्त पद

    मूरतगंज                    35

    चायल                       132

    नेवादा                        38

    मंझनपुर                     58

    सरसवां                      53

    कनैली                       171

    कड़ा                          42

    सिराथू                        191

    शहर                          19

    कुल : 739 पद

    क्या कहते हैं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी

    प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी रामेश्वर पाल का कहना है कि चयन का आधार शासनादेश के मुताबिक वरीयता और मेरिट दोनों है। वरीयता में बीपीएल विधवा, बीपीएल तलाक शुदा महिला, अन्य बीपीएल और फिर अन्य शामिल हैं। एक ही श्रेणी में कई आवेदक के होने पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पूरी की जाएगी।