मैं दबंग नहीं बिस्तर पर हूं साहब... अपनी बेगुनाही साबित करने का नायाब तरीका, 95 वर्षीय बुजुर्ग चारपाई पर पहुंच गए तहसील

संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। मैं दबंग नहीं बिस्तर पर हूं साहब... यह साबित करने के लिए मंगलवार को एक बुजुर्ग को अपने परिवार के सदस्यों के सहारे चारपाई पर तहसील जाना पड़ा। वहां उनकी दशा देखते ही उप जिला अधिकारी अरुण कुमार ने तुरंत राजस्व विभाग की टीम को मामले की छानबीन करने भेजा। इसके बाद स्वजन बुजुर्ग को लेकर घर लौट गए।

चायल तहसील में चारपाई से स्वजन लेकर पहुंचे बुजुर्ग को यह वाकया चायल तहसील परिसर में मंगलवार दोपहर का है। चायल क्षेत्र के मखऊपुर निवासी 95 वर्षीय बुजुर्ग पर उनके पट्टीदारों द्वारा दबंगई करने और मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए उप जिला अधिकारी और पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया है। पुलिस पर बुजुर्ग के परिवार के लोगों को परेशानी करने का आरोप है।

भूमि कब्जाने को बुजुर्ग को बता दिया गया दबंग चायल तहसील क्षेत्र के मखऊपुर गांव निवासी करन सिंह पुत्र जगपत ने बताया कि वह गांव की आबादी में भूमिधरी जमीन पर मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इसका विरोध गांव के ही कुछ लोग करते हैं। वह जमीन को दबंगई के बल पर जबरन कब्जा करने का आरोप उनके 95 वर्षीय पिता जगपत पुत्र स्वर्गीय जमुना प्रसाद के ऊपर लगाते हुए चकबंदी विभाग, उप जिला अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है।

बुजुर्ग को पुलिस चौकी में एक घंटे बैठाने का आरोप स्वजन का आरोप है कि अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस उन्हें पिता को लेकर राजस्व विभाग एवं चकबंदी कार्यालय पहुंचने के लिए दबाव बना रही थी। आरोप है कि उन्हें एक दिन पहले दो घंटे पुलिस चौकी में इसी कारण बैठना पड़ा था।

बेटा, बहू व नाती के कंधे पर चारपाई और उसपर बैठे बुजुर्ग इसके बाद परिवार के लोगों ने पिता को लेकर तहसील में अधिकारियों से मिलने का मन बनाया। बेटा करन सिंह यादव, बहू शकुंतला देवी, नाती सौरभ यादव, निशि यादव, पात्र यादव बुजुर्ग जगपत को चारपाई पर लेकर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गए।

एसडीएम ने जांच का दिया आदेश वहां उप जिला अधिकारी (एसडीएम) मौजूद नहीं थे। जब वास्तविकता जाना तो उन्होंने फोन के माध्यम से नायब तहसीलदार सौरभ और संजय सिंह सहित चकबंदी एवं राजस्व विभाग के लेखपाल तथा टीम को जांच के लिए भेजने का आश्वासन दिया। उप जिला अधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद स्वजन बुजुर्ग को लेकर लौट गए।