कौशांबी में पुलिस मुठभेड़ में पांच बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
कौशांबी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। पिपरी कोतवाली के गुंगवा बाग के समीप सोमवार की भोर हुई पुलिस मुठभेड़ में पांच बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। जिसमें से एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बदमाशों का गिराेह बीते कई महीने से चरवा व पिपरी इलाके में लूट, छिनैती की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि चरवा के सिरसी मोहल्ला निवासी विजय कुमार पुत्र राम लखन प्रयागराज के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ड्यूटी जाते समय 16 दिसंबर की भोर बदमाशों ने तमंचे के बल पर पांच हजार रुपये नकदी, मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।
उसी दिन पिपरी के मनौरी बाजार में चरवा के समसपुर निवासी अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार से कपड़े, नकदी, मोबाइल लूटा था। इसके अलावा चरवा के रतगहां निवासी कर्मयोगी जगजीवन प्रसाद गुप्ता व दशरथपुर सचवारा निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र रोशन लाल की पत्नी का मोबाइल लूट लिया था।
लगातार हो रही लूट की घटनाओं के खुलासे के लिए एसओजी के साथ पिपरी पुलिस को लगाया गया था। सोमवार की भोर मुखबिर ने सूचना दी कि मनौरी ओवरब्रिज से तीन मोटरसाइकिल पर पांच बदमाश तेज गति से चायल की तरफ आ रहे हैं।
इस पर पिपरी और एसओजी प्रभारी टीम के साथ चरवा पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार को रोकने का प्रयास किया तो बाइक मोड़कर भागने लगे। गुंगवा की बाग समीप पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जिसमें से एक बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा।
पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ते हुए भाग रहे बदमाश का पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोक दिया। इस पर पुलिस ने जबाबी फायरिंग किया एक गोली बदमाश के पैर में जा धंसी।
इस पर वह लड़खडाते हुए गिर पड़ा। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम सचिन पुत्र राम बहादुर निवासी रतगहां थाना चरवा, सोनू उर्फ अभिषेक कुमार पुत्र कमलेश पासी निवासी भागलपुर मुंडेरा धूमनगंज प्रयागराज, सुजल उर्फ श्रेयजल भारतीया पुत्र कमलेश भारतीया निवासी चकिया प्रयागराज, अंकित पासी पुत्र सुरेंद्र पासी निवासी चकिया, बाबू राइडर उर्फ ओमी पासी पुत्र झुलूर पासी निवासी चकिया बताया है।
बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तीन मोटरसाइकिल, दो अदद अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, 11 मोबाइल फोन, 52 सौ रुपये नगद बरामद किया।
मुठभेड़ में घायल बदमाश अंकित को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। पूछताछ में बदमाशों ने इलाके में हुई लूट की वारदात को कुबूल किया। पुलिस ने सभी बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
एसपी ने बताया कि सोनू उर्फ अभिषेक कुमार के विरुद्ध विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती आदि के 12 मुकदमे, सचिन के विरुद्ध मारपीट, चोरी, लूट, डकैती आदि के पांच मुकदमे व शेष बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट, चोरी आदि के चार-चार मुकदमे पंजीकृत हैं।
