कौशांबी में पांच हजार परिवारों का 17 हजार यूनिट राशन कटा, खाद्य एवं रसद विभाग ने 18 बिंदुओं पर की पात्रता की जांच

जागरण संवाददाता, कौशांबी। शासन के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने जिले के राशन कार्डधारकों की 18 बिंदुओं पर पात्रता की जांच की। करीब छह महीने चली प्राथमिक जांच के दौरान लगभग पांच हजार परिवार अपात्र पाए गए। इन अपात्र परिवारों का लगभग 17 हजार यूनिट राशन काटा गया है। हालांकि, इन परिवारों के लिए राहत की बात यह भी है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विभाग उस पर विचार करेगा, अगर वह पात्रता की श्रेणी में पाए जाते हैं तो उनकी यूनिट बहाल कर दी जाएगी।



जिले में करीब तीन लाख राशन कार्डधारक हैं। इसमें से करीब दो लाख 63 हजार पात्र गृहस्थी कार्डधारक और 37 हजार अंत्योदय कार्डधारक हैं। पात्र गृहस्थी योजना में पांच किलो राशन (दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल) और अंत्योदय योजना में 35 किलो राशन (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) मिलता है।

बहरहाल, शासन के निर्देश पर विभाग द्वारा जुलाई माह से राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच 18 बिंदुओं पर की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। लगभग पांच हजार परिवार ऐसे पाए गए हैं, जो इन 18 बिंदुओं पर खरे नहीं उतरे। बहरहाल, इसमें से अधिकतर परिवार ऐसे हैं, जिनकी दो लाख रुपये से अधिक सालाना आय, उनके यहां चार पहिया वाहन अथवा पांच एकड़ भूमि मिली है।