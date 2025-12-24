कौशांबी में पांच हजार परिवारों का 17 हजार यूनिट राशन कटा, खाद्य एवं रसद विभाग ने 18 बिंदुओं पर की पात्रता की जांच
कौशांबी में खाद्य एवं रसद विभाग ने 18 बिंदुओं पर पात्रता जांच की, जिसमें पांच हजार परिवारों के 17 हजार यूनिट राशन काटे गए। यह कार्रवाई अपात्र पाए जाने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। शासन के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने जिले के राशन कार्डधारकों की 18 बिंदुओं पर पात्रता की जांच की। करीब छह महीने चली प्राथमिक जांच के दौरान लगभग पांच हजार परिवार अपात्र पाए गए। इन अपात्र परिवारों का लगभग 17 हजार यूनिट राशन काटा गया है। हालांकि, इन परिवारों के लिए राहत की बात यह भी है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विभाग उस पर विचार करेगा, अगर वह पात्रता की श्रेणी में पाए जाते हैं तो उनकी यूनिट बहाल कर दी जाएगी।
जिले में करीब तीन लाख राशन कार्डधारक हैं। इसमें से करीब दो लाख 63 हजार पात्र गृहस्थी कार्डधारक और 37 हजार अंत्योदय कार्डधारक हैं। पात्र गृहस्थी योजना में पांच किलो राशन (दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल) और अंत्योदय योजना में 35 किलो राशन (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) मिलता है।
बहरहाल, शासन के निर्देश पर विभाग द्वारा जुलाई माह से राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच 18 बिंदुओं पर की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। लगभग पांच हजार परिवार ऐसे पाए गए हैं, जो इन 18 बिंदुओं पर खरे नहीं उतरे। बहरहाल, इसमें से अधिकतर परिवार ऐसे हैं, जिनकी दो लाख रुपये से अधिक सालाना आय, उनके यहां चार पहिया वाहन अथवा पांच एकड़ भूमि मिली है।
इन परिवारों को करीब 17 हजार यूनिट राशन का वितरण किया जा रहा था।इनके राशन कार्ड निरस्त किए जाने से इतनी यूनिट राशन की भी कटौती कर दी गई है।
नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा
जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य का कहना है कि जिन परिवारों के राशन कार्ड अपात्रता के कारण निरस्त किए गए हैं। वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन पर विचार किया जाएगा।वहीं, जितनी यूनिट राशन की कटौती इन अपात्र परिवारों से हुई है। उतने नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।इसके लिए पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
