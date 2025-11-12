यूपी के इस जिले में सड़क पर उतरे 'यमराज', वाहन चालकों को समझाए ट्रैफिक रूल्स

जागरण संवाददाता, कासगंज। यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 465 वाहनों का चालान किया। वहीं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। यातायात माह में पुलिस लोगों को याातायात नियमों के प्रति जागरूकर भी कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर नौ डंपर समेत 465 वाहनों को चालान मंगलवार को यातायात पुलिस ने बिलराम गेट चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, गांधी मूर्ति चौराहा, मालगोदाम चौराहा, राजकोल्ड चौराहा एवं मामो बाइपास पर यमराज स्वरूप एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। लोगों को जागरूकता संबंधी पंपलेट भी बांटे। यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इसके साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की गई।