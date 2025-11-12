यूपी के इस जिले में सड़क पर उतरे 'यमराज', वाहन चालकों को समझाए ट्रैफिक रूल्स
कासगंज में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 465 वाहनों का चालान किया, जिसमें नौ डंपर शामिल हैं। पुलिस ने यमराज के स्वरूप और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और पंपलेट बांटे। यह कार्रवाई यातायात माह के दौरान की गई, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 465 वाहनों का चालान किया। वहीं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। यातायात माह में पुलिस लोगों को याातायात नियमों के प्रति जागरूकर भी कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर नौ डंपर समेत 465 वाहनों को चालान
मंगलवार को यातायात पुलिस ने बिलराम गेट चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, गांधी मूर्ति चौराहा, मालगोदाम चौराहा, राजकोल्ड चौराहा एवं मामो बाइपास पर यमराज स्वरूप एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। लोगों को जागरूकता संबंधी पंपलेट भी बांटे। यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इसके साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की गई।
जागरूकता के लिए लोगों को वितरित किए पंपलेट
दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, मोबाइल फोन का प्रयोग, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस की वाहन चलाने 465 वाहन चालकों का चालान काटा। बिना नम्बर प्लेट लगाए चल रहे नौ डंपर के चालान काटे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।