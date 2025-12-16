बसों की कमी देखकर बनाएं घूमने का प्रोग्राम, लखनऊ जाएंगी कासगंज डिपो की 20 रोडवेज गाड़ियां

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। 25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। जिसमें परिवहन निगम के द्वारा 20 बसें मांगे गई हैं। यह बसें 24 को हरदोई और वहां से लखनऊ जाएंगी। इन दिनों में बसों की कमी के चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसों की कमी का यात्रियों को करना पड़ सकता है सामना प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसकी तैयारियां लखनऊ में चल रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन के दिन लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न डिपो से बसों की डिमांड की गई है। जिसमें कासगंज डिपो से 20 बसें मांगी गई हैं। जिनके भेजने के लिए तैयारी की गई है, चालक और परिचालकों की ड्यूटी भी लगा दी गई हैं।