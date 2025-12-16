Language
    बसों की कमी देखकर बनाएं घूमने का प्रोग्राम, लखनऊ जाएंगी कासगंज डिपो की 20 रोडवेज गाड़ियां

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए कासगंज डिपो से 20 बसें लखनऊ भेजी जाएंगी। 24 दिसंबर को रवाना होकर, इन बसों के क ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। 25 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। जिसमें परिवहन निगम के द्वारा 20 बसें मांगे गई हैं। यह बसें 24 को हरदोई और वहां से लखनऊ जाएंगी। इन दिनों में बसों की कमी के चलते यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

    बसों की कमी का यात्रियों को करना पड़ सकता है सामना

    प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसकी तैयारियां लखनऊ में चल रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन के दिन लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न डिपो से बसों की डिमांड की गई है। जिसमें कासगंज डिपो से 20 बसें मांगी गई हैं। जिनके भेजने के लिए तैयारी की गई है, चालक और परिचालकों की ड्यूटी भी लगा दी गई हैं।

    यात्रीगण बसों की कमी को ध्यान में रखकर बनाएं बाहर जाने का कार्यक्रम

    डिपो पर 107 बसों का बेड़ा है। जिसमें 20 बसें 24 दिसंबर को लखनऊ भेजा जाएगा। इस कारण तीन दिनों तक बसों की कमी से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। एआरएम ओम प्रकाश ने बताया कि डिमांड के अनुसार बसों को भेजा जाएगा। मार्गों पर बसों की कमी को पूरा करने के लिए बसों का फेरे बढ़ाए जाएंगे।