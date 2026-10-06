पुलिस विभाग में फेरबदल: आलोक सिंह थर्ड कासगंज के नए ASP, रायबरेली से हुआ ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले के पुलिस महकमे में एक बार फिर फेरबदल हुआ है। रायबरेली में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आलोक सिंह थर्ड का स्थानांतरण कासगंज किया गया है। वह जल्द ही जिले में पहुंचकर एएसपी का कार्यभार संभालेंगे। उनके स्थानांतरण के बाद पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं।

पवन गौतम ने अपना स्थानांतरण निरस्त करा लिया कासगंज में एएसपी के पद पर स्थानांतरण हुए पवन गौतम ने अपना स्थानांतरण निरस्त करा लिया है। इससे पहले उनके स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब वह रायबरेली में ही अपनी सेवाएं देंगे। इधर, कासगंज के एएसपी सुशील कुमार का स्थानांतरण आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (इओडब्ल्यू), लखनऊ के लिए किया गया है।