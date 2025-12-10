पेट्रोलिंग होगी तेज और क्राइम कंट्रोल... UP Police की 6 नई स्कॉर्पियो कासगंज पहुंचीं, एसपी अंकिता शर्मा ने किया रवाना

जागरण संवाददाता, कासगंज। पुलिस विभाग को यूपी डायल 112 ने छह नए स्कॉर्पियाे वाहन दिए हैं। सोमवार की देर रात वाहन जिले में पहुंच गए थे। मंगलवार का एसपी ने वाहनाें का विधिवत रूप से पूजन कर हरी झंड़ी दिखाई और उन्हें पेट्रोलिंग के लिए रवाना किया। एसपी ने कहा कि वाहनों के मिलने से जिले में प्रभावी पेट्रोलिंग होगी और अपराधों पर नियंत्रण बना रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी ने पूजन कर वाहनों को दिखाई हरी झंड़ी पुलिस कार्यालय पर सभी छह स्कॉर्पियो वाहन को सुबह लाया गया। जहां वाहनों के पहुंचते ही एसपी अंकिता शर्मा ने सनातनी परंपरा के अनुरूप विधिवत रूप से वाहनों का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया। सभी वाहनों को हरी झंड़ी दिखाकर कार्यालय से रवाना किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया कि नए वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए लगाए जाएंगे। किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने में वाहन पुलिस का सहयोग करेंगे।