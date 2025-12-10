Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेट्रोलिंग होगी तेज और क्राइम कंट्रोल... UP Police की 6 नई स्कॉर्पियो कासगंज पहुंचीं, एसपी अंकिता शर्मा ने किया रवाना

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:38 AM (IST)

    कासगंज पुलिस विभाग को यूपी डायल 112 से छह नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिली हैं। एसपी अंकिता शर्मा ने वाहनों का पूजन कर उन्हें रवाना किया। उन्होंने कहा कि इ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एसपी अंकिता शर्मा ने गाड़ियों का किया पूजन।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। पुलिस विभाग को यूपी डायल 112 ने छह नए स्कॉर्पियाे वाहन दिए हैं। सोमवार की देर रात वाहन जिले में पहुंच गए थे। मंगलवार का एसपी ने वाहनाें का विधिवत रूप से पूजन कर हरी झंड़ी दिखाई और उन्हें पेट्रोलिंग के लिए रवाना किया। एसपी ने कहा कि वाहनों के मिलने से जिले में प्रभावी पेट्रोलिंग होगी और अपराधों पर नियंत्रण बना रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी ने पूजन कर वाहनों को दिखाई हरी झंड़ी

    पुलिस कार्यालय पर सभी छह स्कॉर्पियो वाहन को सुबह लाया गया। जहां वाहनों के पहुंचते ही एसपी अंकिता शर्मा ने सनातनी परंपरा के अनुरूप विधिवत रूप से वाहनों का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया। सभी वाहनों को हरी झंड़ी दिखाकर कार्यालय से रवाना किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया कि नए वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए लगाए जाएंगे। किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने में वाहन पुलिस का सहयोग करेंगे।

    जिले में प्रभावी होगी पेट्रोलिंग, नियंत्रित होंगे अपराध

    एसपी ने इन वाहनों पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया। एएसपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने भी नए वाहनों पर तैनात हुए पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं दी। सीओ सदर आंचल चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वाहनों की रवानगी के बाद प्रसाद आदि का वितरण किया गया।