    Margashirsha Mela: SUV से महंगी कन्नौज से आई 'रानी', 120 वर्षों पुराना मेला मार्गशीर्ष शुरू

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:02 AM (IST)

    कासगंज में शिवराज पशु मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार से व्यापारी भाग ले रहे हैं। इस मेले में लाखों रुपये के घोड़े और घोड़ियों की खरीद-बिक्री होगी। पालिकाध्यक्ष ने इसे जिले की व्यापारिक धरोहर बताया। कन्नौज की रानी नामक घोड़ी और नरदौली का बादल नामक घोड़ा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह मेला 120 वर्षों से अधिक समय से लग रहा है।

    मेले में आए घाेड़े और घाेड़ियां।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। मेला मार्गशीर्ष के साथ ही परंपरागत ढंग से लगने वाला शिवराज पशु मेले का शनिवार काे पालिकाध्यक्ष ने झंड़ी गाढ़कर शुभारंभ किया। मेले के दौरान पंजाब, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, बिहार के पशु व्यापारी पहुंचे हैं। अपने मवेशियों को भी साथ लाए हैं। करीब एक माह तक एक से बढ़कर एक लाखों रुपये की कीमत के घोड़े, घोड़ियों की खरीद बिक्री होगी।

    पंजाब, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, बिहार के पहुंचे व्यापारी


    लहरा मार्ग स्थित शिवराज पशु मेला मैदान में कई दिन पहले से ही दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पशु व्यापारियों ने अपना डेरा जमा लिया था। अपने मवेशियों को लेकर पहुंच गए थे। मेले का शुभारंभ शनिवार की दोपहर पालिकाध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने झंड़ी गाढ़कर किया है। उन्होंने कहा कि मेला मार्गशीर्ष के साथ लगने वाला शिवराज पशु मेला जिले की व्यापारिक धरोहर है। इस मेले में लाखों रुपये के मवेशियों की खरीद बिक्री होती है। इस साल भी दूर दराज क्षेत्रों से पशु व्यापारी पहुंचे हैं। उन्होंने सभी पशु व्यापारियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पालिका से जुड़ी कोई भी समस्या हो व्यापारियों को पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने मेले के आयोजनकर्ताओं और संचालकों को शुभकामनाएं दी।


    लाखों की कीमत के घोड़े और घोड़ियों की मेले में होगी खरीद बिक्री

    मेले के संचालक राव मुकुल मानसिंह ने मेले के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों की रियासत से मेले की शुरूआत हुई है। मेला 120 वर्षाे से अधिक समय से लगता चला आ रहा है। दूर दराज क्षेत्रों के व्यापारी हर साल पहुंचते हैं। अपने मवेशियों का प्रदर्शन करते हैं। उन्हाेंने सभी आगंतुक व्यापारियों का स्वागत किया।


    कन्नौज की रानी नौ और नरदौली का बादल छह लाख में बिकेगा

    लहरा मार्ग पर शुरू हुआ शिवराज पशु मेला में मवेशियों की व्यापारी खेप लेकर पहुंचे हैं। शनिवार को बड़ी तादात में विभिन्न प्रकार के घोड़े और घोड़ी मेले में शामिल हुए हैं। इनमें जिला कन्नौज से आई रानी की कीमत नौ लाख रुपया बताई जा रही है। रानी का रंग गुलाबी, आंखे मनमोहक हैं। पशु व्यापारियों के बीच आकर्षण केंद्र बनी हुई है। रानी के मालिक मोहम्मद रब्बानी खान का कहना है कि उन्होंने बचपन से पाला है। सवार होते ही सरपट दौड़ती है।

    जिले के ही गांव नरदौली निवासी योगेश यादव भी अपने बादल को लेकर मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने बादल की कीमत छह लाख रुपये बताई है। बादल की खासियत है कि वह पीठ पर सवार होते ही मालिक को हवा से बातें कराता है। मेले में दूर दराज क्षेत्रों से भी तमाम घोड़े घोड़ी बिक्री के लिए पहुंचे हैं। यह क्रम लगातार महीने भर तक जारी रहेगा।

    ये रहे मौजूद

    इस दौरान ईओ शैलेंद्र कुमार, निशांत मान सिंह, तरुण मानसिंह, मिहिर मानसिंह, मोहनलाल पारवाला, अभिषेक कुलश्रेष्ठ, किरन पाल, संजय यादव, प्रवीन जौहरी, अभिषेक कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। योगेश कुमार निर्भय, भोले शंकर तिवारी, सचिन चोधरी, राधाकृष्ण चौधरी, इले चोधरी, आकाश महेरे, मोहन, आदि मौजूद रहे।