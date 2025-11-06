कासगंज के शिक्षक प्रत्युष मिश्रा ने 10 हजार फीट से लगाई छलांग, जिले में खुशी की लहर

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। सहावर के बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय नगला बंजारी में तैनात शिक्षक ने स्काई हाई इंडिया के संयोजन में 10 हजार फीट की ऊंचाई से सफल स्काई डाइविंग कर जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर जिले के शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है।

बुधवार को हरियाणा के नरनौल में सहावर में तैनात शिक्षक प्रत्युष मिश्रा बेलारूस के यूहेनी के निर्देशन में छलांग लगाकर जिले के पहले शिक्षक स्काई डाइवर बनने का गौरव प्राप्त किया। शिक्षक ने बताया कि स्काई डाइविंग से पहले उन्होंने वैली आफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, खीरगंगा, गिदारा बुग्याल और हर की दून जैसे कठिन व ऊंचाई वाले ट्रैक भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से हर मुकाम पाया जा सकता है।