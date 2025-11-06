कासगंज के शिक्षक प्रत्युष मिश्रा ने 10 हजार फीट से लगाई छलांग, जिले में खुशी की लहर
कासगंज के शिक्षक प्रत्युष मिश्रा ने 10 हजार फीट से स्काई डाइविंग कर जिले का नाम रोशन किया। हरियाणा के नारनौल में बेलारूस के यूहेनी के निर्देशन में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। प्रत्युष मिश्रा ने पहले भी कई मुश्किल ट्रैक पूरे किए हैं और उनका कहना है कि मेहनत से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। उनकी सफलता पर शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया।
संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। सहावर के बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय नगला बंजारी में तैनात शिक्षक ने स्काई हाई इंडिया के संयोजन में 10 हजार फीट की ऊंचाई से सफल स्काई डाइविंग कर जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर जिले के शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है।
स्काई डाइवर बनने पर शिक्षकों में हर्ष, स्काई हाई इंडिया के संयोजन से आयोजित हुई डाइविंग
बुधवार को हरियाणा के नरनौल में सहावर में तैनात शिक्षक प्रत्युष मिश्रा बेलारूस के यूहेनी के निर्देशन में छलांग लगाकर जिले के पहले शिक्षक स्काई डाइवर बनने का गौरव प्राप्त किया। शिक्षक ने बताया कि स्काई डाइविंग से पहले उन्होंने वैली आफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, खीरगंगा, गिदारा बुग्याल और हर की दून जैसे कठिन व ऊंचाई वाले ट्रैक भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से हर मुकाम पाया जा सकता है।
प्रत्युष मिश्रा ने कहा, कि वह विद्यालय के बच्चों को सपने देखने और उन्हें लक्ष्य बनाकर पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के शिक्षकों और सह कर्मियों ने हर्ष व्यक्त किया है और उन्हें बधाई दी है। हर्ष व्यक्त करने वालों में शिक्षक गौरव शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
