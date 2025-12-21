सफेद मार्बल डस्ट से बना रहे थे कोलतार, नेपाल सप्लाई... कासगंज में नकली बिटूमिन फैक्ट्री का STF ने किया भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, कासगंज। लखनऊ की एसडीएफ टीम ने सिकंद्राराऊ मार्ग स्थित गांव अथैया में स्कूल के पीछे नकली कोलतार (बिटूमिन) तैयार करने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर इसका खुलासा किया है। पुलिस ने चार आरोपित भी गिरफ्तार किए हैं। चार टैंकर भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस गाेरखधंधे में जुटे एक अज्ञात सहित 11 लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

अथैया स्थित विद्यालय के पीछे संचालित हो रही थी फैक्ट्री

शुक्रवार की दोपहर एटीएफ लखनऊ के प्रभारी उप निरीक्षक विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम में उप निरीक्षक अशोक कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल रुद्र नारायण उपाध्याय सहित ढोलना थाना प्रभारी निरीक्षक जनार्दन सिंह यादव, आपूर्ति विभाग के एआरओ बृजेश पाल, पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई भगवान सिंह की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में चार टैंकर खड़े मिले, जिनमें कोलतार भरा हुआ था। टैंकर पर मौजूद आरोपित जिला मथुरा के थाना फरह क्षेत्र निवासी विक्रम पुत्र सोरन सिंह ने बताया कि कोलतार को ट्रक में भरकर बाहर ले जा रहे हैं। कोलतार की जांच की गई। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से कोलतार तैयार किया जा रहा था।



एक अज्ञात सहित 11 पर प्राथमिकी दर्ज, चार पुलिस हिरासत में यहां मार्बल डस्ट मिलाकर मशीनों के माध्यम से कोलतार तैयार किया जाता था। इस तैयार कोलतार को फैक्ट्री संचालक द्वारा सड़क निर्माण में लगे ठेकेदारों को बेचा जाता है। इस गोरखधंधे से जुड़े अन्य लोग भी प्रकाश में आए। एसटीएफ ने इस मामले में उनको भी नामजद किया है। आरोपिताें में मथुरा के चंद्रपाल पुत्र वेदराम, जिग्नेश पुत्र बीरेंद्र, जिला अलीगढ़ के निवासी उमेश पुत्र लकी, जिला फिरोजाबाद के अवनीश कुमार पुत्र रतीराम, गांव कांतौर निवासी महीपाल पुत्र छेदालाल, मथुरा के प्रदीप उर्फ राणा पुत्र गेंदालाल, मथुरा के धीरेंद्र जाट उर्फ धूपेंद्र सिंह पुत्र कारेसिंह, अलीगढ़ के कमल सिंह पुत्र भारत सिंह, मथुरा के ही रोहित सिंह पुत्र प्रदीप सिंह राणा के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से पुलिस ने चंद्रपाल, विक्रम, जिग्नेश, उमेश, अवनीश और महीपाल को गिरफ्तार कर लिया है।

ढोलना इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज हो गई है। नेटवर्क बड़ा मालूम होता है। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है।

यह हुई बरामदगी सफेद मार्बल डस्ट 280 बोरी, चार कैंटर कोलतार से भरे हुए, दो मशीनरी उपकरण, एक मिक्सर मशीनरी यंत्र, एक लोहे का कंटेनर, 15 लोहे के बड़े ड्राम, एक बड़ जनरेटर, चार मोबाइल, 18 हजार 160 रुपये की नकदी बरामद हुई है।