जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता... पुलिस चौकी का उद्घाटन कर बोलीं कासगंज एसपी अंकिता शर्मा

संवाद सूत्र, जागरण.पटियाली। कस्बा में एसपी ने बुधवार को नवनिर्मित मंदिर और चौकी का विधिवत पूजन अर्चन एवं लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इस दौरान व्यापारियों ने उनका अभिनंदन किया। कस्बा के स्टेशन रोड पर कोतवाली परिसर में नव निर्मित मंदिर भवन में देवी−देवताओं की मूर्तियों का वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन के बाद पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा ने तिलक लगा कर शुभारंभ किया।

मंदिर में शिव परिवार हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्तियां स्थापित की गई। इसके साथ ही कस्बा के मुख्य बाजार स्थित जहां पहले पटियाली थाना था। भवन जीर्णशीर्ण होने के बाद कस्बा के व्यापारियों के सहयोग से नव निर्मित चौकी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया।

बाजार सहित क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कस्बा में मुख्य बाजार स्थित पुलिस चौकी से बाजार सहित क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी। पुलिस आप लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आगामी दीपावली पर्व पर विशेष निगरानी रहेगी।