जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता... पुलिस चौकी का उद्घाटन कर बोलीं कासगंज एसपी अंकिता शर्मा
कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने एक पुलिस चौकी का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तत्परता पर जोर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और अपराध नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे।
संवाद सूत्र, जागरण.पटियाली। कस्बा में एसपी ने बुधवार को नवनिर्मित मंदिर और चौकी का विधिवत पूजन अर्चन एवं लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इस दौरान व्यापारियों ने उनका अभिनंदन किया। कस्बा के स्टेशन रोड पर कोतवाली परिसर में नव निर्मित मंदिर भवन में देवी−देवताओं की मूर्तियों का वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन के बाद पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा ने तिलक लगा कर शुभारंभ किया।
मंदिर में शिव परिवार हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्तियां स्थापित की गई। इसके साथ ही कस्बा के मुख्य बाजार स्थित जहां पहले पटियाली थाना था। भवन जीर्णशीर्ण होने के बाद कस्बा के व्यापारियों के सहयोग से नव निर्मित चौकी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया।
बाजार सहित क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी
इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कस्बा में मुख्य बाजार स्थित पुलिस चौकी से बाजार सहित क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी। पुलिस आप लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आगामी दीपावली पर्व पर विशेष निगरानी रहेगी।
इस दौरान इंस्पेक्टर लोकेश भाटी, इंस्पेक्टर राधेश्याम, इंस्पेक्टर अमरेश सिंह, इंस्पेक्टर पवन सिंह, अरुण सर्राफ, चौकी इंचार्ज अवधेश भदौरिया, धर्मेंद्र मिश्र, एनके चौहान, विवेक गुप्ता, बबलू वार्ष्णेय, सारांश वार्ष्णेय, भाजपा नेता मंजीत सिंह, यशवीर सिंह, इस्लाम नवी, उमेश उपाध्याय, अरशद, रामा नंद, टीटू गुप्ता, मनीष पांडे, नीरज गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।