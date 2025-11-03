Language
    यूपी के इस जिले में कल से शुरू होगा SIR सर्वे: यह देने होंगे कागजात, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    जिले में कल से SIR सर्वे शुरू होगा, जिसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना है। बीएलओ प्रत्येक घर में जाकर सर्वे से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा सके।

    कासगंज का जिला निर्वाचन कार्यालय। जागरण

    जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले के 11 लाख मतदाताओं का घर-घर एसआइआर सर्वे किया जाएगा। सर्वे मंगलवार से शुरू होगा। 1149 बीएलओ लगाए गए हैं। जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। निगरानी के लिए सुपरवाइजर लगाए गए हैं। संबंधित तहसील के तहसीलदार और एसडीएम को भी जिम्मेदारी सौंपी है।

    जिले के 1149 बूथों पर तैनात बीएलओ करेंगे 11 लाख मतदाताओं का सर्वे

     

    निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू होने जा रहे एसआइआर सर्वे के लिए मंगलवार से बीएलओ घर-घर दस्तक देंगे। मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। जिले में करीब 11 लाख मतदाता हैं। इनके लिए 1149 बीएलओ तैनात हुए हैं। बीएलओ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर पहुंचकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं का सर्वे 2003 की सूची के आधार पर किया जाएगा। जो मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे उन्हें जोड़ने का भी सर्वे के बाद कार्य शुरू होगा।

     

    प्रशासन ने निगरानी के लिए सुपरवाइजर किए तैनात, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

     

    जिला प्रशासन ने तीनों तहसीलों में तैनात किए गए सभी बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दे दिया है। प्रत्येक मतदाता की सूची में अंकन पृष्ठ को मतदाता से ही सत्यापित कराया जाएगा। उसके हस्ताक्षर और अगूठा निशानी भी लिया जाएगा। तीनों विधान सभा क्षेत्रों में 1149 बूथ हैं। इन बूथों पर 1149 बीएलओ लगाए गए हैं। इनकी निगरानी 116 सुपरवाइजर करेंगे। जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट तहसीलदार और एसडीएम को सौपेंगे। सर्वे के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार की सुबह से ही सर्वे शुरू हो जाएगा।

     

    यह देने होंगे कागजात

     

    जन्मतिथि एक जुलाई 1987 से पहले, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम, 2003 की वोटर लिस्ट की कापी, जन्मतिथि एक जुलाई 1987 से पहले की है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। जन्म एक जुलाई दो दिसंबर 2004 के बीच के मतदाता को अपना एक दस्तावेज साथ ही माता पिता का दस्तावेज देना होगा। दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता को अपने दस्तावेज के साथ मां और पिता का भी दस्तावेज देना होगा।

     

    चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए दस्तावेज

     

    जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, वनअधिकार प्रमाण पत्र, दसवीं या फिर कोई अन्य पढ़ाई का प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, एक जुलाई 1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या फिर पेंशन के कागजात देने होंगे।

     

    जिले की सभी तहसीलों में बीएलओ के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मंगलवार से जिले में एसआइआर सर्वे शुरू होगा। 1149 बीएलओ विशेष प्रशिक्षण के साथ घर-घर पहुंचकर सर्वे करेंगे। - मनोज कुमार गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी