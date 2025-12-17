Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR In UP: मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना है लक्ष्य, कासगंज में मंडलायुक्त संगीता सिंह ने समझाया SIR का उद्देश्य

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंडलायुक्त संगीता सिंह ने एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर का लक्ष्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंडलायुक्त संगीता सिंह ने किया कासगंज का दौरा।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मंगलवार को जिले में पहुंचकर एसआआर का बारीकी से निरीक्षण किया। वे ढोलना क्षेत्र के बाहिदपुर पहुंची। नगर क्षेत्र में भी कई बूथाें का निरीक्षण किया। उन्होंने शिफ्टेड मतदाताओं के रि-वेरीफिकेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य होना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिफ्टेड मतदाताओं के रि-वेरीफिकेशन करने के दिए निर्देश

    मंडलायुक्त संगीता सिंह ने बताया कि एसआआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं पूर्णतः पारदर्शी बनाना है। जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि ग्राम क्षेत्र में ऐसे युवक-युवतियां जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं।

    संगीता सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम अनजाने में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे उसी निर्वाचन क्षेत्र में नाम बनाए रखने के लिए गणना प्रपत्र भरना चाहिए, जहां वह वास्तव में निवास करता है। इससे मतदाता सूची में दोहराव समाप्त होगा और निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय बनेगी।


    कहा मतदाता सूची में शुद्धता और पारदर्शिता से हो कार्य

    मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कहा कि 31 दिसंबर को अस्थायी मतदाता सूची का तैयार कर दिखाई जाएगी। उन्होंने एसआआर सर्वे में छूटे मतदाताओं से फार्म भरने की अपील की। वाहिदपुर माफी में निरीक्षण के दौरान बीएलओ आकांक्षा रस्तोगी ने बताया कि बूथ पर 1005 मतदाता हैं। 870 का डिजिटाइजेशन हो गया है। 133 एएसडी मतदाता चिन्हित किए गए हैं।

    बूथ संख्या 191 के बीएलओ योगेश कुमार ने बताया कि बूथ पर 857 मतदाता पंजीकृत है। 644 का डिजिटाइजेशन हो गया है। 43 मतदाता एएसडी चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान बीएलए भगवती, महेश, जीशान, कालीचरण से भी मंडलायुक्त ने एसआइआर गणना प्रपत्रों को भरे जाने, मृतक एवं शिफ्टेड मतदाताओं, विदेश में रहने वाले मतदाताओं के बारे में जानकारी ली।

    मंडलायुक्त ने कहा कि अलीगढ़ मंडल ने सभी शिफ्टेड मतदाताओं का रि-वैरिफिकेशन करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह न जाए। एडीएम दिग्विजय ने बताया कि शिफ्टेड मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराने के लिए मुनादी कराते हुए हर संभव प्रयास किए गए हैं।

    इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त मंशाराम यादव, एसडीएम सदर संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।