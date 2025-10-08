Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेले में नशीला पदार्थ खिलाकर लूटते थे और भीड़ में काटते थे जेब, पांच महिला सहित बाबरिया गिरोह के सात गिरफ्तार

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    सोरों पुलिस ने अंतरजनपदीय बाबरिया गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी करते थे। आरोपियों के पास से नशीला पाउडर और एक कार बरामद हुई है। ये गैंग मेलों और भीड़ में जेब काटने और नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोरों पुलिस ने अंतरजनपदीय बाबरिया गैंग के सात सदस्य गिरफ्तार किए हैं।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों पुलिस ने अंतरजनपदीय बाबरिया गैंग के सात सदस्यों को बरकुला रोड से बदरिया जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया है। कार सवार भाेगपुर में माता मंदिर के पास वारदात करने के बाद भाग रहे थे। पुलिस ने रोका तो गाड़ी में टक्कर मार दी। इनमें मांच महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। आरोपितों के पास से 750 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर, कार बरामद की है। आरोपित मेलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोरों के भोगपुर में सोमवार शाम वारदात कर कार से भाग रहे थे आरोपित

    सोरों स्थित भाेगपुर में माता मंदिर के पास महिला ने एक व्यक्ति का पर्स चोरी करने का प्रयास किया था। लोगों ने शोर मचाया तो महिला और उसके साथ लोग कार में बैठकर भागने लगे। सूचना पर 112 पुलिस ने कार से कार का पीछा किया तो बदमाशों की कार ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी और भागने लगे।

    पांच महिला समेत सात लोग गिरफ्तार

    सोरों कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र सोमवार रात उपनिरीक्षक सोरों चौकी सुमित त्रिपाठी और फोर्स के साथ पीछा कर कार को बरकुला रोड से बदरिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर पकड़ लिया। बोलेरो में पांच महिला समेत सात लोग बैठे थे। आरोपितों ने अपना नाम रोहित पुत्र सोरन सिंह, दीपू पत्नी गुड्डू, अनीता उर्फ इलायची उर्फ लापची पत्नी सोरन, निशा पत्नी किशन, खुशी पत्नी रोहित, प्रेमवती पत्नी बच्चू सिंह निवासी इस्माइलपुर रोड अंबेडकर कॉलोनी कस्बा खैरथल अलवर राजस्थान, बच्चू सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी हरगोविंदपुर थाना जुनावई जिला संभल बताया।

    112 पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर, कार और नशीला पाउडर बरामद

    पुलिस को आरोपितों के पास से 750 ग्राम नाजायाज नशीला पाउडर डायजापामा बरामद किया गया। काेतवाली प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि सातों आराेपित बाबरिया गैंग के सदस्य हैं। आरोपित भीड़भाड़ वाले इलाकों और मेलाें में जेब काटने, चेन तोड़ने और पर्स चोरी करने की वारदात को अंजाम देेते थे। लोगों को नशीला पाउडर खिलाकर लूट जैसी वारदात भी करते थे।

    शरद पूर्णिमा पर वारदात करने आए थे

    गैंग की सरगना अनीता उर्फ इलायची उर्फ लापची है। शरद पूर्णिमा पर सोरों में भीड़ को ध्यान में रखते हुए आरोपित सोरों वारदात करने आए थे। गैंग ने कासगंज में चार से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत है। आरोपितों से मिली कार को सीज कर दिया है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

    सोरों में अंतरजनपदीय बाबरिया गैंग को गिरफ्तार किया है। यह मेलों में जाकर भीड़ का लाभ उठाकर चोरी और चेन छीनने की वारदातों को अंजाम देते थे। सोमवार शाम को भी इन्होंने वारदात करने का प्रयास किया था। गैंग के सभी सात सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग कासगंज के अलावा अन्य जिलों में भी वारदात को अंजाम दे चुका है। अंकिता शर्मा, एसपी कासगंज