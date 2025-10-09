Language
    DM प्रणय सिंह ने हटाए SDM सदर, प्रशासन-नेताओं के बीच 3 दिन की रस्साकसी का अंत; नए प्रभारी ईओ बने एसएन त्रिपाठी

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    कासगंज तहसील में पूर्व पालिकाध्यक्ष और एसडीएम सदर के बीच विवाद के बाद, एसडीएम को ईओ पद से हटा दिया गया। पालिकाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने धरना दिया था। तीन दिनों तक प्रशासन और नेताओं के बीच बातचीत चली, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को हटाकर एसएन त्रिपाठी को प्रभारी ईओ बनाया। इस घटना की चर्चा पूरे नगर में हो रही है।

    नगर पालिका परिषद कासगंज। जागरण

    संवाद सहयोगी, कासगंज। तहसील परिसर में शनिवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष और एसडीएम सदर एवं प्रभारी ईओ के बीच कहासुनी हो गई थी। पालिकाध्यक्ष, पूर्व पालिकाध्यक्ष सहित सभासद और कर्मचारी तहसील में धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम सदर को ईओ पद से हटाने की मांग की थी। तीन दिन तक जिला प्रशासन और नेताओं के बीच रस्साकसी जारी रही। अंततः डीएम ने एसडीएम को प्रभारी ईओ के पद से हटा दिया। उनके स्थान पर सहावर में तैनात एसडीएम एसएन त्रिपाठी को प्रभारी ईओ बनाया है।

     शनिवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष से हुआ था विवाद, दिया धरना


    शनिवार को समाधान दिवस के दौरान तहसील परिसर में कार्यवश पहुंचे पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं पालिकाध्यक्ष मीना माहेश्वरी के प्रतिनिधि राजेंद्र बोहरे और एसडीएम सदर प्रभारी ईओ संजीव कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई। पूर्व पालिकाध्यक्ष, पालिकाध्यक्ष सहित सभासद, सफाई कर्मचारी, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। एसडीएम सदर को प्रभारी ईओ के पद से हटाए जाने की मांग की। करीब तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। इसके बाद एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे उन्होंने पालिका से एसडीएम का प्रभार हटाए जाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हो सका।

     

    तीन दिनों तक प्रशासन और नेताओं में होती रही मशक्कत

     

    सोमवार को इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई मंगलवार भी निकल गया। पालिकाध्यक्ष मीना माहेश्वरी उनके प्रतिनिधि राजेंद्र बौहरे सहित अन्य नेताओं ने डीएम प्रणय सिंह से एसडीएम को प्रभारी योग्य पद से हटाए जाने की मांग की। तीन दिन तक चली मशक्कत के बाद बुधवार की देर रात डीएम प्रणय सिंह ने एसडीएम सदर को नगर पालिका के प्रभारी ईओ पद से हटा दिया। उनके स्थान पर सहावर में तैनात एसडीएम एसएन त्रिपाठी को प्रभारी ईओ नामित किया है। प्रकरण को लेकर नगर में चर्चा बनी हुई है। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न ग्रुपों पर भी चर्चा जारी है।