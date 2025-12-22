School Time Changed: ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, कासगंज में 3 बजे तक खुलेंगे नर्सरी से 8वीं के विद्यालय

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। स्कूलों के समय में अब बदलाव कर दिया गया है। घना कोहरा व अत्यधिक ठंड होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जिले के नर्सरी से कक्षा आठ तक संचालित समस्त बोर्डों के परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय आज से अग्रिम आदेश तक सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक रहेगा। विद्यालय आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से पहले किसी भी बोर्ड या माध्यम के विद्यालय नहीं खोले जा सकेंगे।



हृदय रोग जांच शिविर आज

कासगंज। लायंस क्लब कासगंज गोल्ड द्वारा जनहित में एक हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जा रहा है। यह शिविर प्रभु पार्क के सामने स्थित डॉ. नरेश गुप्ता के क्लीनिक पर आयोजित होगा। इस अवसर पर नोएडा से आ रहे प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक टंडन द्वारा हृदय संबंधी जांच की जाएंगी। क्लब के अध्यक्ष मनोज सिंघल, सचिव पंकज अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं एवं अपने हृदय स्वास्थ्य की समय रहते जांच कराएं।