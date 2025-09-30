Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    12 हजार रुपये साल देगी सरकार... छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन की डेट बढ़ी, ऑनलाइन अप्लाई और पात्रता की ये है शर्तें

    By suman kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:52 PM (IST)

    राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। कक्षा सात में 55% अंकों से उत्तीर्ण छात्र पात्र हैं SC/ST के लिए छूट है। वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। चयनित छात्रों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसए ने अधिक आवेदन कराने के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फोटो प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, कासगंज। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि शासन स्तर से बढ़ा दी गई है। यह परीक्षा अब नौ अक्टूबर को होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन चार अक्टूबर तक किए जाएंगे। कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को अभी से तैयारियां में जाने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के ऑनलाइन होंगे आवेदन

    राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृति योजना परीक्षा 2026-27 की लिखित परीक्षा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। नौ अक्टूबर को परीक्षा का जिले में आयोजन होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि चार अक्टूबर कर दी गई है। निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदनों की जांच एवं संशोधन के लिए पांच से सात अक्टूबर तक तिथि का निर्धारण किया गया है।

    बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारियों को दिए निर्देश, जारी किया कार्यक्रम

    • कक्षा सात की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीण करने वाले विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे।
    • एससी और एसटी के लिए पांच प्रतिशत की छूट होगी।
    • राजकीय, शासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा आठ के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
    • जिन अभिभावकों की वार्षिक आय तीन लाख 50 हजार से अधिक होगी उन्हें अपात्र माना जाएगा।
    • इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से उत्तीर्ण प्रतिभागी को दिए जाएंगे।

    बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिक से अधिक आवेदन कराएं जा रहे हैं। खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।