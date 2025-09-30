सरकार की इस स्कॉलरशिप योजना में हर महीने मिलते हैं पैसे, आवेदन को लेकर आ गया अपडेट

कासगंज में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि बढ़ाकर 9 अक्टूबर कर दी गई है जिसके लिए 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। कक्षा सात में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र होंगे जबकि SC/ST के लिए 5% की छूट है। वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक होने पर अभिभावक अपात्र होंगे। सफल छात्रों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी।

जागरण संवाददाता, कासगंज। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि शासन स्तर से बढ़ा दी गई है। यह परीक्षा अब नौ अक्टूबर को होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन चार अक्टूबर तक किए जाएंगे। कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को अभी से तैयारियां में जाने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृति योजना परीक्षा 2026-27 की लिखित परीक्षा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। नौ अक्टूबर को परीक्षा का जिले में आयोजन होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि चार अक्टूबर कर दी गई है। निर्धारित तिथि पर आनलाइन आवेदन किए जाएंगे।

आवेदनों की जांच एवं संशोधन के लिए पांच से सात अक्टूबर तक तिथि का निर्धारण किया गया है। कक्षा सात की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीण करने वाले विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे। एससी और एसटी के लिए पांच प्रतिशत की छूट होगी।