    146 लाख से होगा सैलई मार्ग का निर्माण, अमांपुर विधायक हरीओम वर्मा ने भेजे सड़कों के प्रस्ताव

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    विधायक अमांपुर हरीओम वर्मा ने जिले में छह सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर लगभग 402 लाख रुपये का खर्च आएगा। इन सड़कों में कासगंज-अमांपुर मार्ग से सैलई मार्ग, खुशकरी-लोधीपुर मार्ग, दीपपुर-रोशननगर मार्ग और अमांपुर-जारई वाया विकौरा मार्ग शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले में अमांपुर विधायक की मांग पर छह सड़क बनाई जाएंगी। 8.495 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसमें अनुमानित 402 लाख रुपये का खर्चा आएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव शासन काे भेज दिया है।
    अमांपुर विधायक हरीओम वर्मा ने लोक निर्माण विभाग को लिखे पत्र में कासगंज-अमांपुर मार्ग से सैलई मार्ग पर 4.9 किलाेमीटर मार्ग की मरम्मत होनी है। इसमें आबादी वाले क्षेत्र में सीसी रोड बननी है। जबकि अन्य क्षेत्र में डामर रोड बनेगा इसमें 146 लाख रुपये का खर्चा आएगा।

    रोड बनने से सैलई और आसपास के लोगाें को आवागमन में आसानी होगी। इसके साथ ही कासगंज-अमांपुर मार्ग पर खुशकरी- लोधीपुर होते हुए एटा-अमांपुर मार्ग पर आबादी वाले क्षेत्र में 630 मीटर की सीसी रोड बननी है। इसमें 47.34 लाख रुपये खर्च आएगा। दीपपुर से रोशननगर मार्ग पर डामर एवं आबादी वाले क्षेत्र में सीसी मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

    दो किलोमीटर लंबे इस मार्ग की मरम्मत में 51.76 लाख का खर्च आएगा। इसके साथ ही अलीगंज-बेरू-धर्मपुर-शहवाजपुर मार्ग पर दो पुलिया का निर्माण किया जाना है। इसमें 86.20 लाख की अनुमानित लागत लगेगी।

     

    इसके साथ ही अमांपुर-जारई वाया विकौरा मार्ग पर 865 मीटर की आबादी वाले क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इसमें अनुमानित लागत 71 लाख रुपये आएगी। इन मार्गोँ के बनने से लोगों काे आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिलेगी। क्षेत्र के लोग लगातार मार्ग बनाने की मांग कर रहे थे।

    लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।