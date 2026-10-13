कासगंज के 64,506 राशन कार्ड धारकों को झटका, E-Kyc न कराने पर सरकारी राशन पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाइसी पूरी नहीं होने के कारण 64,506 यूनिटों के राशन पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित परिवारों को सरकारी खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों से जल्द से जल्द ई-केवाइसी की प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की जा रही है, जिससे पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का लाभ मिल सके।

राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाइसी अधूरी जिले में कुल 2,31,487 राशन कार्ड हैं। इनमें दर्ज सदस्यों की कुल संख्या के उपलब्ध आंकड़े में 10,43,05 सदस्य बताए गए हैं। इनमें से 64,506 सदस्यों की ई-केवाइसी पूरी नहीं होने के कारण उनके राशन पर रोक लगी है। ऐसे में संबंधित परिवारों को अपने राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई-केवाइसी की स्थिति की जानकारी लेकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करानी होगी। इससे राशन वितरण में आ रही बाधा दूर हो सकेगी। फलहाल किसी का भी कनेक्शन काटा नहीं गया है। उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर आपूर्ति रोके जाने की सूचना दी गई है।।