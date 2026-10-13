हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना, कासगंज कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, कासगंज। न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस की प्रभावी विवेचना, मानिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय की पैरवी के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया गया।

21 जनवरी 2025 में हुई थी हत्या 21 जनवरी 2025 को कोतवाली कासगंज में वादी के पिता की हत्या के मामले में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में कंचन निवासी धर्मेंद्र कश्यप पुत्र सुरेश का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।