Agra Weather: बूंदाबांदी के बाद गुलाबी ठंडक, कैसा रहेगा आज का मौसम; लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather: दिन में तेज धूप निकलने से परेशान लोगों को सोमवार को राहत मिल गई। सुबह बादल छाने के साथ बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिल गई। इसके साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट आएगी। मंगलवार की सुबह हवा में हल्की ठंडक का अहसास महसूस किया गया।

21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सुबह से ही बादल छाए रहे, 10 बजे के बाद बल्केश्वर, कमला नगर, यमुना किनारा, जीवनी मंडी सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। इससे न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। इसके बाद कुछ देर के लिए धूप निकली और दोपहर 12 बजे के बाद फिर से बादल छा गए।