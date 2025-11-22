Language
    दुकान पर खाने की चीज लेने गई बालिका से दुष्कर्म, गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    कासगंज में एक युवक ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी की। बालिका दुकान पर खाने की चीज लेने गई थी, तभी युवक ने उसे अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। नगर के एक मोहल्ले में घर के बाहर स्थित दुकान से खाने की चीज लेने गई पांच वर्षीय बालिका को युवक ने दरिंदगदी का शिकार बना दिया। बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया है। आरोपित युवक बरेली का निवासी है। अपनी बहनोई के घर पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था।

    घर के बाहर दुकान पर खाने की चीज लेने गई थी बालिका

    बरेली के नवादा निवासी करीब 20 वर्षीय युवक अरमान अपने बहिनोई वसीम के यहां पिछले दिनों आया और यहीं ठहरा हुआ था। शुक्रवार की शाम करीब सात बजे पड़ोस की पांच वर्षीय बालिका परचूनी की दुकान पर खाने की चीज लेने गई। इसी दौरान आरोपित ने उसे गोद में उठा लिया और वह बहलाता हुआ पड़ोस के ही खाली प्लाट में ले गया। जहां उसने बालिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बालिका चीखी चिल्लाई। आरोपित मौके से भाग गया।

    हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर

    आसपास के लोगों ने बालिका को घायल अवस्था में देखा। जानकारी स्वजन काे दी। स्वजन बालिका को जिला अस्पताल लाए। यहां उसका उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों गहन चिकित्सा के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया।

    सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि घटना हुई है। पीड़ित परिवार की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही वैद्यानिक कार्रवाई की जाएगी।