Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का विरोध, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

    By Suman Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:56 AM (IST)

    बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। नेताओं ने मायावती के सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कासगंज। बसपा सुप्रीमो के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीडीए समाजवादी नामक आइडी से की गई इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को साइबर क्राइम थाना कासगंज पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पदाधिकारियों ने का मानना है कि इस तरह की पोस्ट से समाज में जातीय एवं राजनीतिक सौंहार्द का माहौल बिगडता है। ऐसी पोस्ट करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

    बसपा नेताओं ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बसपा जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह प्रधान ने कहा कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग न केवल निंदनीय है। बल्कि समाज में जातीय और राजनीतिक सौहार्द को भी आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश पनप रहा है।

    उन्होंने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रभारी डीपी राना ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर वायरल करना निंदनीय है।

    सोशल मीडिया पर इस तरह का कृत्य करने वाले की जांच की जाए और साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिला प्रभारी एसएस भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष कमल कुमार बौद्ध, खालिद नदीम कुरैशी, पायलट देवेंद्र सिंह शाक्य, शमशाद अहमद आदि मौजूद रहे।