UP में पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बनाया बंधक, 42 हजार लूटे; CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात

    By Suman Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    पटियाली के श्रीनगला गांव में एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात चोरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 42 हजार रुपये लूट लिए। घटना रात 11 बजे हुई जब छह नकाबपोशों ने ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, पटियाली। क्षेत्र के गांव श्रीनगला स्थित पेट्रोल पंप पर बुधवार की देर रात अज्ञात चोर कार्यालय में घुस गए। यहां मौजूद कर्मचारियों काे बंधक बना लिया और 42 हजार रुपये लूट लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

    श्रीनगला में पूर्णा फीलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप स्थित है। देर रात करीब 11 बजे पंप के सभी कर्मचारी सुनील और राजीव अपना काम समाप्त कर कार्यालय में लेटे हुए थे। तभी करीब छह नकाबपोश पंप पर पहुंचे, कार्यालय का दरबाजा खटखटाया। कर्मचारियों ने समझा कि कोई पेट्रोल या डीजल लेने पहुंचा है।

    जैसे ही दरबाजा खोला कर्मचारियों को नकाबपोश ने तमंचे के बल पर कवर कर लिया। पंप के गल्ले में रखे 42 हजार रुपये की नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद नकाबपोश फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। पंप के प्रबंधक चंदन ने पुलिस काे जानकारी दी।

    पुलिस मौके पर पहुंची। पंप के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। घटना कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर लोकेश भाटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। घटना का शीघ्र खुलासा किया जाएगा।