UP में पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बनाया बंधक, 42 हजार लूटे; CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात

संवाद सूत्र, पटियाली। क्षेत्र के गांव श्रीनगला स्थित पेट्रोल पंप पर बुधवार की देर रात अज्ञात चोर कार्यालय में घुस गए। यहां मौजूद कर्मचारियों काे बंधक बना लिया और 42 हजार रुपये लूट लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगला में पूर्णा फीलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप स्थित है। देर रात करीब 11 बजे पंप के सभी कर्मचारी सुनील और राजीव अपना काम समाप्त कर कार्यालय में लेटे हुए थे। तभी करीब छह नकाबपोश पंप पर पहुंचे, कार्यालय का दरबाजा खटखटाया। कर्मचारियों ने समझा कि कोई पेट्रोल या डीजल लेने पहुंचा है।

जैसे ही दरबाजा खोला कर्मचारियों को नकाबपोश ने तमंचे के बल पर कवर कर लिया। पंप के गल्ले में रखे 42 हजार रुपये की नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद नकाबपोश फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। पंप के प्रबंधक चंदन ने पुलिस काे जानकारी दी।