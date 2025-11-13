जाम की समस्या से छुटकारा... कासगंज-सिकंदराराऊ रोड की मटर मंडी की शिफ्टिंग, व्यापारी हुए तैयार

जागरण संवाददाता, कासगंज। कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा पर लगने वाली मटर मंडी इस बार पिवारी से मोहनपुरा बाईपास के शुरुआत तक लगेगी। इसमें एक लेन में ट्रैफिक चलता रहेगा दूसरी लाइन में मटर से भरे ट्रैक्टर व अन्य वाहन।

कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा में सड़क के आसपास ही अस्थाई रूप से मटर मंडी लगती है। यहां 15 दिसंबर से दो माह के लिए चलती है। इस दौरान जिले कें ही नहीं आसपास के जिलों के किसान भी वाहन लेेकर मटर की बिक्री के लिए पहुंचते हैं। किसान अपने वाहनों काे सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। इससे कासगंज- सिकंदराराऊ मार्ग पर लंबा जाम लगता है।

पिवारी से मोहनपुरा बाईपास के शुरुआत तक लगेगी मटर मंडी पिछले वर्ष जाम की समस्या से निपटने के लिए डीएम-एसपी ने विशेष रूप से पुलिस तैनात की थी। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। किसानों की पुलिस से तकरार तक हो रही थी। इसको देखते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर एसडीएम सदर संजीव कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर आंचल चौहान, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सदर प्रवेश राणा मोहनपुरा चौकी पहुंचे और मटर व्यापारियों से वार्ता की। इस दौरान तय किया कि मटर मंडी गांव पिवारी से मोहनपुरा बाइपास के शुरुआत तक लगेगी। जिससे एक लेन में ट्रैफिक चलता रहेगा दूसरी लाइन में मटर से भरे ट्रैक्टर व अन्य वाहन चलेंगे।