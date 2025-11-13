Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाम की समस्या से छुटकारा... कासगंज-सिकंदराराऊ रोड की मटर मंडी की शिफ्टिंग, व्यापारी हुए तैयार

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:22 AM (IST)

    कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा में लगने वाली मटर मंडी अब पिवारी से मोहनपुरा बाईपास तक लगेगी। एसडीएम सदर ने व्यापारियों के साथ वार्ता कर यह निर्णय लिया, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। पहले मंडी सड़क के किनारे लगने से लंबा जाम लगता था। अब बाईपास पर लगने से ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा पर लगने वाली मटर मंडी इस बार पिवारी से मोहनपुरा बापास के शुरुआत तक लगेगी। इसमें एक लेन में ट्रैफिक चलता रहेगा दूसरी लाइन में मटर से भरे ट्रैक्टर व अन्य वाहन।
    कासगंज-सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा में सड़क के आसपास ही अस्थाई रूप से मटर मंडी लगती है। यहां 15 दिसंबर से दो माह के लिए चलती है। इस दौरान जिले कें ही नहीं आसपास के जिलों के किसान भी वाहन लेेकर मटर की बिक्री के लिए पहुंचते हैं। किसान अपने वाहनों काे सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। इससे कासगंज- सिकंदराराऊ मार्ग पर लंबा जाम लगता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पिवारी से मोहनपुरा बाईपास के शुरुआत तक लगेगी मटर मंडी

     

    पिछले वर्ष जाम की समस्या से निपटने के लिए डीएम-एसपी ने विशेष रूप से पुलिस तैनात की थी। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। किसानों की पुलिस से तकरार तक हो रही थी। इसको देखते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देश पर एसडीएम सदर संजीव कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर आंचल चौहान, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सदर प्रवेश राणा मोहनपुरा चौकी पहुंचे और मटर व्यापारियों से वार्ता की। इस दौरान तय किया कि मटर मंडी गांव पिवारी से मोहनपुरा बाइपास के शुरुआत तक लगेगी। जिससे एक लेन में ट्रैफिक चलता रहेगा दूसरी लाइन में मटर से भरे ट्रैक्टर व अन्य वाहन चलेंगे।

     

    कासगंज- सिकंदराराऊ मार्ग पर मोहनपुरा में जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा

     

    इससे मार्ग पर जाम नहीं लगेगा। इसको लेकर व्यापारी दो मत थे कुछ मोहनपुरा पर ही मंडी लगाने की बात कर रहे थे तो कुछ का कहना था कि पिवारी पर मंडी लगे। कांट अलग अलग नहीं लगाए जाएं। इससे परेशानी होगी। एसडीएम सदर संजीव कुमार ने बताया कि व्यापारी पिवारी से मोहनपुरा बाइपास के शुरुआत तक मंडी लगाने के लिए मान गए हैं। इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान व्यापारी नंदन, रेवाशंकर, असलम, चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे।