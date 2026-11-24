संवाद सहयोगी, कासगंज। रोजगार की तलाश कर रहे जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 30 नवंबर को एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 से अधिक निजी कंपनियां करीब एक हजार रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट, कलेक्ट्रेट परिसर में लगेगा।

20 से अधिक कंपनियां करीब एक हजार पदों पर करेंगी अभ्यर्थियों का चयन जिला सेवायोजन अधिकारी एसएस मित्तल के अनुसार मेले में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के इंटरमीडिएट, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। इच्छुक युवाओं को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।