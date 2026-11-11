कासगंज में 1 दिसंबर से शुरू होगी पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन

संवाद सूत्र, कासगंज। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए पॉलीटेक्निक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए एक दिसंबर से आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इंजीनियरिंग, फार्मेसी सहित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई 2027 में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

पॉलीटेक्निक सोरोंजी के प्रधानाचार्य राजन सिंह ने बताया कि तकनीकी शिक्षा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समयसीमा में आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन करते समय शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी। फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें।