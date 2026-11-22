संवाद सहयोगी, कासगंज। कादरगंज घाट पर आयोजित होने वाले ककोड़ा मेले की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कहा कि गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में स्टीमर और गोताखोर तैनात किए जाएं। घाट पर बैरिकेडिंग कर निशान और बल्लियां लगाई जाएं, जिससे श्रद्धालु गहरे पानी की ओर न जा सकें। उन्होंने मेले में प्रशासनिक शिविर लगाने तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगवाने को कहा।

स्नान के दौरान स्टीमर और गोताखोर रहेंगे तैनात जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मेले में दुकानें व्यवस्थित ढंग से लगाई जाएं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला और पुरुष आरक्षियों की तैनाती की जाए। यातायात व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, खोया-पाया एवं पुलिस सूचना केंद्र, पेयजल, अस्थायी शौचालय और प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए।