संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले में महापुरुषों के नाम पर बनाए गए घाट और भगवान की आकर्षक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में पहुंचे श्रद्धालु इन प्रतिमाओं के सामने सेल्फी लेते नजर आए। घाटों की सुंदरता और मेले में की गई व्यवस्थाओं को देखकर लोग काफी खुश दिखाई दिए। मेले में मनोरंजन के लिए लगाए गए विभिन्न झूलों पर बच्चों ने खूब आनंद लिया। वहीं, बाजार में भी लोगों की चहल-पहल बनी रही।

श्रद्धालुओं ने मेले में घूमने के साथ ही दुकानों पर पहुंचकर जमकर खरीदारी की। धार्मिक आस्था, मनोरंजन और बाजार की रौनक से तिगरी मेला गुलजार नजर आया। तिगरी मेले में श्रद्धालु बरतें सावधानी तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में न जाएं और निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। महिलाओं को किसी भी अभद्रता पर तत्काल पुलिस से शिकायत करने की सलाह दी गई है। एसपी लखन सिंह यादव ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मेले में बिछड़ने पर नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र पहुंचें। जेबकतरों से सावधान रहें और कीमती सामान सुरक्षित रखें। किसी भी आपात स्थिति में 112 पर कॉल कर पुलिस सहायता लें।

शिव मंदिर में धूमधाम से हुआ तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर नगर के बुध बाजार स्थित शिव मंदिर में महिलाओं ने तुलसी विवाह का आयोजन धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया। इस दौरान भगवान विष्णु एवं माता तुलसी का विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष पूजा-अर्चना की तथा भजन-कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। विवाह समारोह के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।