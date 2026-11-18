संवाद सहयोगी, अमरोहा। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा नदी पर बनाए जा रहे पांटून पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। कई दिनों से दिन-रात चल रहे निर्माण कार्य के बाद अब पुल पर केवल कुछ अंतिम तैयारियां शेष रह गई हैं। 20 नवंबर को यह पुल श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

पांटून पुल शुरू होने से गढ़ और तिगरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। दोनों ओर के श्रद्धालु पुल के माध्यम से एक-दूसरे मेले में आसानी से आ-जा सकेंगे और दोनों मेलों का आनंद उठा सकेंगे। बुधवार को कमिश्नर ने भी मौके पर पहुंचकर पांटून पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था।

फिलहाल पुल के दोनों किनारों पर लाइट लगाने, सुरक्षा की दृष्टि से जाल लगाने और पैदल आवागमन के लिए लोहे की चादर बिछाने का कार्य शेष है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। जब तक पुल की सभी तैयारियां पूरी नहीं हो जातीं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते, तब तक इसे आवागमन के लिए चालू नहीं किया जाएगा। शेष कार्य जल्द पूरा कर पुल को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी है।