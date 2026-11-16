ऐतिहासिक तिगरी मेला में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री मेडिकल सुविधा, गंगा किनारे दूर-दूर से पहुंच रहे लोग

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। भारतीय समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड, गजरौला की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक डिग्री गंगा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

बैठक में श्रद्धालुओं के लिए निश्शुल्क दवाई वितरण शिविर लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही आगामी 21, 22 एवं 23 नवंबर को अनुभवी चिकित्सकों द्वारा निश्शुल्क ओपीडी संचालित करने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया।