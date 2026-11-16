तिगरी मेले से पहले गजरौला में 'कालाबाजारी' का खेल! 2200 रुपये तक बिक रहा घरेलू गैस सिलिंडर

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले से पहले गजरौला में गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि घरेलू गैस सिलिंडर ब्लैक में 2000 से लेकर 2200 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं।

मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कुछ लोगों ने अभी से सिलेंडरों का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। तिगरी मेले में बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें और खानपान के स्टॉल लगाए जाते हैं।