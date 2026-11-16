तिगरी की रेती पर बसा आस्था का शहर, गंगा तट पर लोगों को बुला रही तंबुओं का नगरी

संजय रुस्तगी, अमरोहा। बाहें पसारे गंगा... दूर तक फैला रेत का समंदर। यहां अब स्वरूप बदल रहा है। तंबुओं का शहर बस रहा है। जिसकी न कोई पक्की दीवार है, न कोई स्थायी पता। फिर भी यहां घर का अहसास होता है। हर चेहरे पर अपनापन खिलता है। कहीं चूल्हे की आंच है तो कहीं पकवानों की महक। कहीं बच्चों की किलकारी है तो कहीं अपनों के मिलने की खुशी। गंगा की लहरें साक्षी हैं।

तिगरी की रेती पर आस्था का कारवां फिर उतर आया है। यहां आने वाले सिर्फ गंगा स्नान नहीं करते। कुछ दिन अपनी दुनिया से दूर, अपनों के करीब भी जीते हैं। बुजुर्गों की आंखों में पुण्य की डुबकी का इंतजार है। बच्चों के सपनों में झूले और खिलौने हैं। महिलाओं को बाजार की रौनक लुभा रही है।

तंबुओं के बाहर बिछी चारपाइयां फिर रिश्तों की महफिल सजाएंगी। रातें भजन और बातचीत में गुजरेंगी। सुबह गंगा की लहरों के साथ नई शुरुआत होगी। यही तिगरी का आकर्षण है। यहां मेला केवल लगता नहीं, जिया जाता है। मेले का उद्घाटन 20 नवंबर को होगा, लेकिन गंगा की रेती पर उत्सव ने रविवार से ही दस्तक दे दी। 10 दिवसीय मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 24 घाट बनाए गए हैं। गं

गा के कटान के चलते इस बार मुख्य मार्ग से आगे बढ़कर स्नान करना होगा। मुख्य स्नान के बाद तंबू उखड़ेंगे। बाजार सिमटेंगे। पीछे रह जाएंगी मन में सहेजी अनगिनत यादें। शायद इसी इंतजार में हर साल लोग लौटते हैं। क्योंकि तिगरी में सिर्फ मेला नहीं सजता, यहां यादों का एक संसार बसता है।

किराना दुकानदार सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से यहां दुकान लगा रहे हैं। बताते हैं कि गांव में दुकान चलाने के साथ मेले में कारोबार से अच्छी कमाई हो जाती है। आमतौर पर देवोत्थान एकादशी के बाद भीड़ बढ़ती है, लेकिन इस बार श्रद्धालु अभी से आ रहे हैं।

मोहल्ला बना गढ़ मेला कटान के चलते गढ़ मेला तिगरी के और करीब आ गया है। दोनों ओर की बसावट देखकर लगता है, जैसे गंगा के पार तिगरी का ही एक और मोहल्ला आबाद हो गया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दोनों मेलों को जोड़ने के लिए पांटून पुल तैयार किया जा रहा है। 18 नवंबर के बाद श्रद्धालु इस पुल से चंद मिनटों में गढ़ मेले तक पहुंच सकेंगे। इससे दोनों ओर के दुकानदारों को नए ग्राहक मिलेंगे और स्थानीय कारोबार को भी विस्तार मिलेगा।