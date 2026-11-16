ऐतिहासिक तिगरी मेले में बसने लगी 'तंबुओं की नगरी', श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में अब धीरे-धीरे तंबुओं की नगरी आकार लेने लगी है। शनिवार तक जो मेला स्थल खाली नजर आ रहा था, वहां रविवार को दूर-दूर तक श्रद्धालुओं के तंबू दिखाई देने लगे। मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अनुमान है कि बुधवार से मेले में आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो जाएगा।

रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिगरी गंगा मेला स्थल पर पहुंचे। यहां अपने लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के बाद तंबू लगाने में जुट गए। इस बार मेला स्थल पर दलदली मिट्टी होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में अच्छी जगह पर डेरा जमाने के लिए श्रद्धालुओं में पहले पहुंचने की होड़ भी दिखाई दे रही है। दलदली मिट्टी के बीच तंबू लगाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है।

परिवार के साथ पहुंचे लोग अपने रहने और ठहरने की व्यवस्था करने में जुटे हैं। कोई तंबू लगाने में व्यस्त है तो कोई जरूरी सामान व्यवस्थित करने में लगा है। मेला स्थल पर धीरे-धीरे बढ़ रही रौनक से तंबुओं की नगरी आकार लेने लगी है।