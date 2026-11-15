ऐतिहासिक तिगरी मेला में खूब बजेगी ढोलक, गंगा किनारे मिट्टी के कुल्हड़ से लेकर पीतल के सामान तक की सजेगी मंडी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकल फार वोकल थीम को तिगरी गंगा मेला में धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। इस बार स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले मिट्टी के कुल्हड़, ढोलक, नमकीन सेव व मिर्च-मसाले, रेडीमेड कपड़े आदि को तिगरी मेला में पहचान मिलेगी।

पीतल के आइटम भी खूब चमक बिखेरेंगे। श्रद्धालुओं को लुभाएंगे। यह नजारा कृषि प्रदर्शनी में देखने को मिला। इसमें स्थानीय व गैर राज्यों व जनपदों के कारोबारियों के उत्पादों के स्टाल सजाए जाएंगे। इससे न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा बल्कि स्वदेशी अपनाओ का नारा भी बुलंद होगा।

ढोलक अमरोहा की पहचान है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल है। इसके अलावा जिले का जैकेट कारोबार भी इस योजना में शामिल है। ढोलक के करीब 350 कारखाने हैं जबकि, जैकेट के 500 के करीब कारखाने हैं। जैकेट नौगावां सादात व ढोलक अमरोहा में सबसे अधिक बनती हैं। पीतलनगरी से मुरादाबाद की पहचान देश-विदेश तक है। एक जनपद एक व्यंजन में अमरोहा का नमकीन सेव शामिल है। जिसने नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में विदेशियों को काफी लुभाने का काम किया था।