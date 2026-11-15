तिगरी मेला में 22 नवंबर के बाद नहीं चलेंगे VIP पास, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का रहेगा सख्त पहरा

संवाद सहयोगी, गजरौला। तिगरी गंगा मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को तिगरी गंगा मेला कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने पुलिस अधिकारियों और मेले की तैयारियों में जुटे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

एएसपी ने कहा कि मेले में प्रवेश के लिए कुछ लोगों को वीआईपी पास वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन ये पास केवल 22 नवंबर तक ही मान्य होंगे। इसके बाद वीआईपी पास मान्य नहीं किए जाएंगे, ताकि मेले में किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।