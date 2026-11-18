जागरण संवाददाता, अमरोहा। मां गंगा के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का संगम तिगरी गंगा मेले में देखने को मिल रहा है। गंगा मैया के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों की ओर बढ़ने लगी है।

कोई पुण्य लाभ की कामना लेकर गंगा में डुबकी लगा रहा है तो कोई परिवार और मित्रों के साथ मेले की रौनक का आनंद उठा रहा है। आस्था के इस महापर्व में तिगरी मेला श्रद्धालुओं के लिए पिकनिक स्पॉट का रूप भी लेता नजर आ रहा है।

गंगा तट पर बसे तंबुओं के शहर में सुबह से ही चहल-पहल शुरू हो जाती है। कहीं खिचड़ी की खुशबू महक रही है तो कहीं घर से तैयार करके लाए गए मावे के लड्डू और तरह-तरह के पकवानों से मेहमाननवाजी हो रही है। सुबह नाश्ता करने के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों का रुख करते हैं।

गजरौला तिगरी मेले में तंबू का शहर बस गया। (तस्वीर- जागरण) स्नान के बाद दोपहर तक वापस अपने तंबुओं में लौट आते हैं। इस दौरान महिलाएं भोजन तैयार करने में जुटी रहती हैं। वहीं, युवाओं की टोलियां मेले में घूमने-फिरने और मौज-मस्ती करती नजर आ रही हैं। बच्चे खेलकूद में व्यस्त हैं तो परिवार के साथ आए लोग गंगा किनारे बैठकर मेले की यादों को संजो रहे हैं।