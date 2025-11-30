Margashirsh Mela: गंगा पूजन के साथ उत्तर भारत का प्रसिद्ध मार्गशीर्ष मेला शुरू, रोशनी से जगमग हुआ हरिपदी घाट

संवाद सूत्र, जागरण. सोरों। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला मार्गशीर्ष का देर शाम शुभारंभ हो गया। प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री ने मां गंगा के पूजन और महाआरती करने के बाद मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान वराह की धरती पर आयोजित होने वाला मेला बृज क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मेले के आगाज के सहभागी रहे।

प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री ने उतारी हरीपदी गंगा की महाआरती

भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान वराह की मोक्ष स्थली सूकर क्षेत्र में आदि काल से लगने वाले मेला मार्गशीर्ष का शनिवार की शाम शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया। देर शाम वे अपने काफिले के साथ तीर्थ नगरी पहुंचे। हरीपदी गंगा के तेलीय जातीय घाट पर पूजा अर्चना की गई। गंगा मां के पूजन के साथ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। पूजन के बाद महाआरती का आयोजन हुआ। माता गंगा की महाआरती उतारी गई।



बृज क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है पौराणिक मेला मेले का फीता काटकर मुख्य अतिथि ने शुभारंभ किया। मंत्री ने दूर दराज क्षेत्रों से आए गणमान्यों, श्रद्धालुओं, तीर्थ पुरोहितों को संबाेधित करते हुए कहा कि मेला हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। इसको सहेजने, सवारने में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि पुराणों के मुताबिक बृज क्षेत्र का यह तीर्थ विश्व के सभी तीर्थो से जौ के बराबर श्रेष्ठ है। इस धरती पर लगने वाले मेलाे का शुभारंभ करना उनके लिए शौभाग्य की बात है।

सीएम ने प्रांतीय मेला किया घाेषित एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि उत्तर भारत में ख्याति प्राप्त मेले को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रांतीय मेला घोषित किया है। आगे भी धार्मिक आयोजनों में सरकार सहयोगी साबित होगी। सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत, विधायक अमांपुर हरिओम वर्मा ने अपने उद्बोधन में संयुक्त रूप से मेले जैसे संस्कृति के प्रतीक और धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार की ओर से सहयोग की बात कही।

ये रहे मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, पालिकाध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे, कासगंज पालिकाध्यक्ष मीना माहेश्वरी ने मेले के आयोजन के लिए तीर्थ नगरी के वाशिंदों को शुभकामनाएं दी। डीआइजी प्रभाकर चौधरी, डीएम प्रणय सिंह, एसपी अंकित शर्मा, एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरुजी, एमएलसी आशीष यादव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर भारद्वाज, जिला प्रभारी भाजपा पूनम बजाज, जिला अध्यक्ष भाजपा नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ममता शाक्य, सीडीओ वीरेंद्र सिंह, एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह, एडीएम न्यायिक मंजूर अहमद अंसारी, एएसपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद आदि मौजूद रहे।

रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमक उठा मेला ग्राउंड तीर्थ नगरी में शनिवार की शाम मेला मार्गशीर्ष का शुभारंभ हुआ। इस दौरान आसमान में आतिशबाजी छोड़ी गई। रंग बिरंगी आतिशबाजी से लगातार आसमान में रोशनी की चमक अलौकिक छटा बिखेर रही थी। आतिशबाजों ने करीब दो घंटे तक लगातार आतिशबाजी चलाई। जिसे देख लोग आकर्षित हुए और इस तरह के आयोजन की प्रशंसा की।