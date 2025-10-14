दिवाली पर 1.20 लाख पात्रों को नहीं मिलेगा राशन, यूपी के इस जिले में राशन कार्ड से नाम काटने की नौबत!

जागरण संवाददाता, कासगंज। एक लाख से अधिक लाभार्थियों को अक्टूबर में राशन नहीं मिलेगा। इन्होंने कई बार कहने के बाद भी कार्ड का आधार से लिंक नहीं कराया है। एक माह और बचा है, इस बार भी केवाइसी नहीं कराई तो पात्रता सूची से नाम ही काट दिया जाएगा।

जिले में 248402 राशन कार्ड, 1087403 है पात्रों की संख्या

जिले में 248402 राशन कार्ड धारक है। इनमें 1087403 लोग राशन लेते है। जिला आपूर्ति विभाग इन सभी को निश्शुल्क राशन उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने कार्ड धारकों के लिए ग्राहकों को जानें (केवाईसी) अनिवार्य कर दी है। इसके लिए पिछले दो वषोंं से सरकार कार्ड धारकों को समय दे रही है। इसके बाद भी करीब 1.20 लाख राशन लेने वाले सदस्य हैं जिन्होंने अभी भी केवाईसी नहीं कराई है। अब सरकार ने ऐसे लोगोंं को तीन माह का समय केवाइसी करने के लिए दिया है। इसमें से दो माह गुजर चुके हैं। लेकिन करीब 1.20 राशन लेने वालों ने केवाइसी नहीं कराई है। इसका खामिया अक्टूबर में भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा।

केवाईसी नहीं कराना बना वजह, इस माह नहीं कराया तो कटेगा नाम केवाईसी नहीं कराने के कारण इनको इस बार भी राशन नहीं मिलेगा। इस माह भी अगर इन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई तो इन सभी को अपात्र मान कर राशन कार्ड से ही नाम काट दिया जाएगा।