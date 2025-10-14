Language
    दिवाली पर 1.20 लाख पात्रों को नहीं मिलेगा राशन, यूपी के इस जिले में राशन कार्ड से नाम काटने की नौबत!

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    जिले में केवाईसी अपडेट न कराने वाले 1.20 लाख राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर में राशन नहीं मिलेगा। इन लाभार्थियों को केवाईसी कराने के लिए कई बार कहा गया। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी है, और इसके लिए पिछले दो वर्षों से समय दिया जा रहा है। यदि इस महीने भी केवाईसी नहीं कराई गई, तो उनका नाम पात्रता सूची से काट दिया जाएगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। एक लाख से अधिक लाभार्थियों को अक्टूबर में राशन नहीं मिलेगा। इन्होंने कई बार कहने के बाद भी कार्ड का आधार से लिंक नहीं कराया है। एक माह और बचा है, इस बार भी केवाइसी नहीं कराई तो पात्रता सूची से नाम ही काट दिया जाएगा।

    जिले में 248402 राशन कार्ड, 1087403 है पात्रों की संख्या


    जिले में 248402 राशन कार्ड धारक है। इनमें 1087403 लोग राशन लेते है। जिला आपूर्ति विभाग इन सभी को निश्शुल्क राशन उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने कार्ड धारकों के लिए ग्राहकों को जानें (केवासी) अनिवार्य कर दी है। इसके लिए पिछले दो वषोंं से सरकार कार्ड धारकों को समय दे रही है। इसके बाद भी करीब 1.20 लाख राशन लेने वाले सदस्य हैं जिन्होंने अभी भी केवासी नहीं कराई है। अब सरकार ने ऐसे लोगोंं को तीन माह का समय केवाइसी करने के लिए दिया है। इसमें से दो माह गुजर चुके हैं। लेकिन करीब 1.20 राशन लेने वालों ने केवाइसी नहीं कराई है। इसका खामिया अक्टूबर में भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा।

     

    केवाईसी नहीं कराना बना वजह, इस माह नहीं कराया तो कटेगा नाम

     

    केवासी नहीं कराने के कारण इनको इस बार भी राशन नहीं मिलेगा। इस माह भी अगर इन लोगों ने केवासी नहीं कराई तो इन सभी को अपात्र मान कर राशन कार्ड से ही नाम काट दिया जाएगा।

    जिला आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि राशन लेने वाले हर व्यक्ति को केवासी करानी है। पिछले दाे वर्षों से लगातार कार्ड धारकों को केवासी कराने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद भी कई पात्रों ने अभी तक केवासी नहीं कराई है। पिछले माह भी इन लोगाें का राशन रोका गया था। इस माह भी इनको राशन नहीं मिलेगा। अब अगर केवासी नहीं कराई तो इनका नाम ही पात्र सूची से हटा दिया जाएगा।