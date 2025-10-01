बेसिक शिक्षा विभाग का मिड-डे-मील की दरों में बदलाव लागू, स्कूलों के लिए ये हैं नई दरें

बेसिक शिक्षा विभाग कासगंज ने मिड-डे-मील की दरों में बदलाव किया है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 59 पैसे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 88 पैसे की वृद्धि हुई है। नई दरों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंशदान भी बदल गया है। यह नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं।

जागरण टीम, कासगंज। बेसिक शिक्षा विभाग में प्रचलित मिड-डे-मील की शासन स्तर से नई दरें लागू कर दी गई हैं। पूर्व में निर्धारित दरों में वृद्धि हुई है। अब प्रत्येक विद्यार्थी पर निर्धारित की गई नई दरों के अनुरूप धनराशि व्यय की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में 59 पैसे प्रति विद्यार्थी और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 88 पैसे प्रति विद्यार्थी दरें बढ़ाई गई हैं। अब नई दरों के अनुसार ही विद्यार्थियों पर व्यय किया जाएगा।

प्राथमिक में 59 उच्च प्राथमिक में 88 पैसे की हुई वृद्धि विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील देने की सरकारी योजना पिछले कई वर्षाे से लागू है। पुरानी दरों पर ही प्रति विद्यार्थी व्यय किया जा रहा था। अब महंगाई का दौर भी है। ऐसे में मिड-डे-मील की धनराशि में परिवर्तन किया गया है। पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित छह रुपये 19 पैसे की धनराशि 59 पैसे बढ़ाकर छह रुपये 78 पैसे कर दी है।

इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर व्यय की जाने वाली नौ रुपये 29 पैसे की धनराशि 88 पैसे बढ़ाकर 10 रुपये 17 पैसे कर दी गई है। इस धनराशि के लिए केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों का अंश दान रहता है। पूर्व में केंद्र सरकार प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तीन रुपये 71 रुपये और राज्य सरकार दो रुपये 48 पैसे, उच्च प्रथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को केंद्र पांच रुपये 57 पैसे और राज्य सरकार तीन रुपये 72 पैसे अंशदान के रूप में देती थी।

नई दरों के अनुसार ही अब होगा प्रति विद्यार्थी व्यय होगी धनराशि अब नई दरों के निर्धारण के बाद केंद्र सरकार प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियेां के लिए चार रुपये सात पैसे, राज्य सरकार दो रुपये 71 पैसे प्रति विद्यार्थी देगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार छह रुपये एक पैसे और राज्य सरकार द्वारा चार रुपये सात पैसे प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे।