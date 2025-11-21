पशु मेले में रमा घोड़ी की कीमत 15 लाख, तीर्थ नगरी कासगंज में मेला मार्गशीर्ष को लेकर बढ़ने लगी रौनक

जागरण संवाददाता, कासगंज। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला मार्गशीष को लेकर तीर्थ नगरी शोरूम में तैयारी शुरू हो गई है पालिका में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है धीरे-धीरे अस्थाई दुकान लगाने वाले पहुंच रहे हैं। इधर शिवराज पशु मेले में भी अपने मवेशियों को लेकर व्यापारियों के पहुंचने का सिर्फ कम शुरू हो गया है साधु संतों ने भी मेले में डेरा जमा लिया है। दूर दराज क्षेत्रों से खेल, तमाशे, कपड़े, विसातखाने की दुकानें भी पहुंचने लगी हैं।

तीर्थ नगरी सोरों में परंपरागत लगने वाले मेला मार्गशीर्ष को प्रदेश सरकार ने प्रांतीय मेले का दर्जा दे दिया है। मेला मार्गशीर्ष की तैयारियां शुरू हो गई है। 85 हजार की कीमत का टेंडर उठाया जा चुका है। साढ़े नौ लाख रुपये की लाइट का टेंडर भी उठ गया है। दूर-दराज क्षेत्र के लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है।

दुकानदार मेला ग्राउंड में अस्थाई दुकानें सजाने लगे हैं। विसातखाना, खान-पान, गर्म वस्त्र, हैंडलूम, खेल खिलौने, महिलाओं के श्रंगार का सामान, मीना बाजार, लकड़ी के सामान की दुकानें, पत्थर के सामान की दुकानों के साथ चरख, झूले, सर्कस भी इस मेले में शामिल रहेंगे। करीब एक महीनें तक दुकानदारों का डेरा तीर्थ नगरी में रहेगा।

साधु संतों की राउटी, तंबू, तनने लगे हैं। इधर लहरा मार्ग पर लगने वाले शिवराज पशु मेले का भी आगाज हो गया है। शुभारंभ के साथ पशु मेला योवन पर पहुंचेगा। मेले में दूर दराज क्षेत्र के घोड़ा व्यापारी भी पहुंचे हैं। अपने-अपने घोड़ों का प्रदर्शन करेंगे।

ऊंची कीमत में घोड़े और घोड़ी की खरीद बिक्री होगी। इसके लिए भी प्रदेश के बाहर से भी व्यापारी आए हैं। मेले के दौरान राजसी स्नान आयोजित होंगे। जिसमें दूर-दराज क्षेत्र के साधु संत, नागा संत और विभिन्न मठाें से जुड़े महंत पहुंचेंगे। हरिपदी गंगा में स्नान करेंगे। एक महीनें तक तीर्थ नगरी में मेले की रौनक रहेगी।

पशु मेले में रमा घोड़ी की कीमत है 15 लाख मेला मार्गशीर्ष के दौरान शिवराज पशु मेले का आगाज भी हुआ है। पशु मेले में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में व्यापारी मेले में अपने मवेशियों को लेकर पहुंचे हैं। फिरोजाबाद जिले के निवासी कुलदीप पहलवान चार घोड़ी मेले में लेकर आए हैं। जिसमें सबसे कीमती घोड़ी रमा है। जिसकी कीमत 15 लाख रुपये है।