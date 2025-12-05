Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गंगाघाटों पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी

जागरण संवाददाता, कासगंज। मेला मार्गशीर्ष के चलते तीर्थ नगरी में शुक्रवार को दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हरिपदी गंगा घाट सहित जिले के अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा पर डुबकी लगाई। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। पूर्णिमा स्नान को लेकर बाहर से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित किया गया।

मेला मार्गशीर्ष के दौरान पड़ने वाले राजसी स्नान पर बड़ी संख्या में पहुंचे जहां श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा दो दिन की होने के कारण शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिपदी गंगाघाट पर पहुंचे। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। हरिपदी गंगा के चारों ओर सभी घाट सुबह से ही भरे नजर आए। घाटो पर गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान भी किए। मंदिरों में पहुंचकर पूजा पाठ भी किया। श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया।

धार्मिक अनुष्ठान के साथ घाट पर श्रद्धालुओं ने साधु संतों के लिए भंडारे भी आयोजित किए। उन्हें दान-दक्षिण देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। हरिपदी गंगाघाट के साथ-साथ लहरा गंगाघाट, जिले की सीमा से लगे कछला गंगाघाट, पटियाली के कादरगंज स्थित गंगाघाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अस्था की डुबकी लगाई। जरुरतमंदों ने दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ कमाया।

स्नान के बाद मेले में शामिल हुए श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्राें से आए श्रद्धालुओं ने पहले तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का गंगा में स्नान किया। गंगाघाटों पर धार्मिक अनुष्ठान कराए। साधु, संत और तीर्थ पुरोहितो को दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी के साथ इन दिनों जारी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, मेले का आनंद लिया।

मेले में मौजूद चरख झूले सर्कस सहित मनोरंजन के अन्य संसाधनों का श्रद्धालुअों ने लुत्फ लिया। श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर खरीदारी भी की। चाट पकौड़ी एवं अन्य स्टालों पर श्रद्धालुओं की देर रात तक भीड़ दिखाई दी। नारंगी, खजला, प्रसाद के रूप में श्रद्धालु गंतव्य को ले गए।

सोहम आश्रम पर साधु संतों को कराया भोज तीर्थ नगरी सोरों के सोहम आश्रम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दूसरे दिन शुक्रवार को साधु संतो के भोज का आयोजन किया गया। पंडित विवेक तिवारी ने बताया कि बीती 28 नवंबर से आश्रम पर लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।

बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के बाद दान दक्षिणा लेकर पुण्य लाभ कराया। इसके साथ ही स्वामी अमृतानंद महाराज ने मर्यादा पुरूषोत्तम प्रभु श्री राम की दिव्य लीलाओं का वर्णन कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे।