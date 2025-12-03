Margashirsha Mela: नागा साधुओं का तीसरा शाही स्नान, 'हर-हर गंगे' के उद्घाेष संग 13 अखाड़ाें ने हरपदी गंगा में लगाई डुबकी
कासगंज में मार्गशीर्ष मेले में नागा साधुओं का तीसरा राजसी स्नान हुआ, जिसमें 13 अखाड़ों ने भाग लिया। नागा साधुओं की सवारी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कासगंज। मार्गशीर्ष मेले में बुधवार को तीर्थ नगरी आस्था और अद्भुत आध्यात्मिक रंग में रंगी दिखाई दी। नागा पंथ के साधुओं का तीसरा राजसी स्नान संपन्न हुआ। जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए 13 अखाड़ों के साधु-संतों ने सहभागिता की। नागा साधुओं की राजसी सवारी जैसे ही नगर भ्रमण के लिए निकली, हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब सड़क पर उमड़ पड़ा। जगह-जगह पुष्प वर्षा के बीच साधुओं ने अपने पारंपरिक करतबों का मनमोहक प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
शोभायात्रा हरिपदी गंगा घाट स्थित नागालैंड आश्रम से आरंभ हुई
पूर्वाह्न 11 बजे श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा नागालैंड के नेतृत्व में निकली शोभायात्रा हरिपदी गंगा घाट स्थित नागालैंड आश्रम से आरंभ हुई। सवारी चकृतीथ, वारु बाजार, चोसठ, चोदहपोर तिराहा, हनुमान गली, दीक्षितान, बड़ा बाजार, कायस्थान, लहरा रोड, सब्जी मंडी तिराहा, रामसिंहपुरा, कटरा बाजार, रामलाल चौराहा, अनाज मंडी चौराहा, चंदन चौक, रोडवेज बस स्टैंड और सोमेश्वर घाट होते हुए बदरिया मार्ग से गंगा घाट पहुंची।
‘हर-हर गंगे’, ‘शिव-शिव गंगे’ के उद्घोष
हरिपदी गंगा घाट पर पहुंचकर साधु-संतों ने ‘हर-हर गंगे’, ‘शिव-शिव गंगे’ के उद्घोष के बीच गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर परंपरा को अंतिम रूप दिया। मार्गशीर्ष मेले में तीसरे राजसी स्नान के इस दिव्य और भव्य दृश्य को देखने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
तीर्थ नगरी में पिछले कई दिनों से चल रहे मार्गशीर्ष मेले में पहले ही दो स्नान संपन्न हो चुके हैं, जबकि बुधवार का राजसी स्नान भक्तिभाव और उत्साह का चरम लेकर आया।
