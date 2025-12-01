Margashirsha Mela: संतों ने रमाई धूनी, 40 फीट ऊंचा शिवलिंग... पहले शाही स्नान में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी

संवाद सूत्र, जागरण. सोरों। मार्गशीर्ष मेला में भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। रौनक भी बढ़ने लगी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। खेल खिलौने, चरख, झूले के साथ ढोलक आदि की दुकानें भी सज गई। लोग खरीदारी कर रहे हैं। सोमवार को मोक्षदा एकादशी पर पहला राजसी स्नान हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

खेल खिलौने व अन्य की सजी दुकानें, संतों ने रमाई धूनी

शनिवार देर रात मेले का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जिले के प्रशासनिक अधिकारी शुभारंभ मौके के साक्षी बने। मेला एक माह तक जारी रहेगा। मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। दुकानें, स्टाल, खेल, तमाशे, सर्कस, झूले भी पहुंच गए हैं। जरूरत के सामान की दुकानें भी सज गई हैं। श्रद्धालु भक्त खरीदारी करने में जुट गए हैं।

रविवार को सुबह से ही मेले में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। देर रात तक श्रद्धालु खरीदारी करते रहे। बच्चे और युवा मिनी सर्कस, चरख, झूला, मौत का कुआ सहित अन्य मनोरंजन के साधनाें का आनंद लेते देखे गए। दूर दराज क्षेत्रों से मेले में शामिल हुए साधु, संतों ने भी धुनी रमा दी। विभिन्न अखाड़ों के जगह-जगह शिविर लग गए हैं। साधु संत भगवान की भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं।





ब्रह्मा कुमारीज ने स्थापित किया 40 फुट का शिवलिंग प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा मेला मार्गशीर्ष में शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने सहित अन्य ज्ञानवर्धन जानकारियों से जागरुक किया जाएगा। शिविर में द्वादश शिवलिंग का प्रदर्शन किया गया है। इसका शुभारंभ पालिकाध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने किया। भगवान वराह मंदिर के महंत स्वामी विदेहानंद गिरि, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉ. राधाकृष्ण दीक्षित, डॉ. एनपी सिंह हल्दिया, विनोद गुप्ता अतिथि के रूप में मौजूद रहे।