SP Ankita Sharma की तैयारी: दिल्ली धमाके के बाद मार्गशीर्ष मेले की कड़ी सुरक्षा, अस्थाई थाना खुलेगा और ड्रोन से नजर

जागरण संवाददाता, कासगंज। मार्गशीर्ष मेले को तीन जोन और आठ सैक्टरों में विभाजित करके चाक चौबंद सुरक्षा की जाएगी। मेले के लिए थाना खोला जाएगा। सीसी कैमरों से मेला परिसर के साथ ही परिक्रमा मार्ग की भी निगरानी होगी। पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की जाएगी।

तीन जोन और आठ सैक्टरों में विभाजित कर की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था

नई दिल्ली में बम विस्फाेट के बाद मार्गशीर्ष मेले की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार चेकिंग चल रही है। संदिग्धों की जांच की जा रही है। मार्गशीर्ष मेला को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। मेले के लिए थाना खोला जाएगा। यहां थानाध्यक्ष की भी तैनाती की जाएगी। थाना में ही कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जाएगी।



सीसी कैमरों और ड्रोन से होगी निगरानी, खुफिया इकाई भी रहेगी तैनात मेले ग्राउंड के अलावा परिक्रममा मार्ग पर भी सीसी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मेला परिसर को तीन जोन और आठ सैक्टरों में विभाजित किया जाएगा। हर सैक्टर में एक अधिकारी की तैनाती की जाएगी। जिला पुलिस के साथ ही पीएसी की तैनाती की जाएगी। इसके लिए बाहर से पीएसी को बुलाया जाएगा। वर्दी के साथ ही सादा वर्दी में भी पुलिस की तैनाती रहेगी। खुफिया इकाई टीम को भी तैनात किया जाएगा। जो मेले में हर गतिविधि पर अपनी नजर रखेगी।





वाहनों के लिए बनेंगीं चार पार्किंग

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कासगंज से सोरों में प्रवेश करते ही आई लव सोरों बोर्ड के पीछे पार्किंग बनाई जाएगी। इसके साथ ही कछला की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए रेलवे लाइन से पहले पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही तुगलकपुर चुंगी के पास भी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पालिटेक्निक कालेज सोरों पर भारी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। किसी भी प्राइवेट वाहन को मेले में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।