OTS Scheme: रजिस्ट्रेशन कराने वालों की 100 प्रतिशत ब्याज माफ... ओटीएस योजना में मूल बकाए पर भी मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग ने ओटीएस योजना शुरू की है। इस योजना में उपभोक्ताओं के लंबित विवादों का निपटारा किया जाएगा और मूल बकाया राशि पर भी छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण कराना होगा। यह योजना तीन चरणों में चलेगी और 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। पंजीकरण के लिए विभागीय कार्यालयों और वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। उपभोक्ताओं के लंबित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। मूल बकाए पर भी अतिरिक्त छूट का प्राविधान दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में पंजीकरण कराना होगा। योजना तीन चरणों में जारी रहेगी।
बिजली विभाग तीन चरणों में शुरू कर रहा है एक मुश्त समाधान योजना
ओटीएस योजना में विभाग ने नए नियम भी लागू किए हैं। जिसके तहत अब समस्या निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये की धनराशि देकर सबसे पहले शिविर में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद जो भी समस्या होगी। उसका निस्तारण संबंधित विभाग करेगा। लंबे समय से भुगतान न कर रहे लोगों को यह योजना लागू की जाएगी। घरेलू उपभोक्ता दो किलोवाट और वाणिज्य उपभोक्ता एक किलोवाट पर योजना लागू होगी। योजना में उपभोक्ता को पंजीकरण कराने पर सौ प्रतिशत ब्याज में माफी दी जाएगी।
पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में कराना होगा पंजीकरण
एक दिसंबर से शुरू होकर योजना 28 फरवरी तक तीन चरणों में लगातार जारी रहेगी। उपभोक्ता मासिक किस्त के साथ पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभागीय खंड कार्यालय, उपखंड़ कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र एवं विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण कर सकेंगे। विद्युत चोरी मे राजस्व निर्धारण में तीन चरणों में पंजीकरण कराने का अधिकतम 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है।
अधिशाषी अभियंता शहरी राहुल बर्नवाल ने नगर जिले के उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना एक दिसंबर से लागू होगी।
अमांपुर में छह घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति
कस्बा अमांपुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के सभी क्षेत्रों की 23 नवंबर दिन रविवार को 220 केवीए एटा फीडर पर विद्युत आवश्यक कार्य किया जाएगा। इसके चलते 23 नवंबर सुबह सात बजे से दस बजे तक और शाम को पांच बजे से आठ बजे तक कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी जेई रामजीत राम ने दी है। उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत संबंधी कार्य समय से पूरा कर लें। विद्युत विभाग के कार्य में सहयोग करें।
