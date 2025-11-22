OTS Scheme: रजिस्ट्रेशन कराने वालों की 100 प्रतिशत ब्याज माफ... ओटीएस योजना में मूल बकाए पर भी मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, कासगंज। प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। उपभोक्ताओं के लंबित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। मूल बकाए पर भी अतिरिक्त छूट का प्राविधान दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में पंजीकरण कराना होगा। योजना तीन चरणों में जारी रहेगी।

बिजली विभाग तीन चरणों में शुरू कर रहा है एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस योजना में विभाग ने नए नियम भी लागू किए हैं। जिसके तहत अब समस्या निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये की धनराशि देकर सबसे पहले शिविर में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद जो भी समस्या होगी। उसका निस्तारण संबंधित विभाग करेगा। लंबे समय से भुगतान न कर रहे लोगों को यह योजना लागू की जाएगी। घरेलू उपभोक्ता दो किलोवाट और वाणिज्य उपभोक्ता एक किलोवाट पर योजना लागू होगी। योजना में उपभोक्ता को पंजीकरण कराने पर सौ प्रतिशत ब्याज में माफी दी जाएगी।

पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में कराना होगा पंजीकरण एक दिसंबर से शुरू होकर योजना 28 फरवरी तक तीन चरणों में लगातार जारी रहेगी। उपभोक्ता मासिक किस्त के साथ पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभागीय खंड कार्यालय, उपखंड़ कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र एवं विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण कर सकेंगे। विद्युत चोरी मे राजस्व निर्धारण में तीन चरणों में पंजीकरण कराने का अधिकतम 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है।