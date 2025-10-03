इंस्पायर मानक योजना में कासगंज ने मंडल में किया टॉप, प्रदेश में मिली 11वीं रैंक

कासगंज जिले ने इंस्पायर मानक योजना में शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ 2898 बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण हुआ जिससे जिले को मंडल में पहला और प्रदेश में ग्यारहवां स्थान मिला है। विद्यालयों ने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया और चयनित विद्यार्थियों को मॉडल बनाने के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे। अधिकारियों और शिक्षकों के प्रयासों से यह सफलता मिली है।

फोटो नंबर : 26 - प्रदेश में मिला जिले को 11 वां स्थान, 78.5 प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल - 2898 बाल वैज्ञानिकों का कराया गया पोर्टल पर पंजीकरण संवाद सहयोगी, कासगंज । इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत जिले के 2898 बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण पोर्टल पर कराया गया। बाल वैज्ञानिकों के पोर्टल पर 30 सितंबर तक पंजीकरण किए गए। जिसमें जिले का मंडल में प्रथम स्थान पर और प्रदेश में ग्यारहवें स्थान पर रहा। जिले को दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 78.5 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इंस्पायर मानक योजना का पोर्टल 15 अगस्त से पंजीकरण के लिए खुल गया।

पहले 15 सितंबर तक की तिथि दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। कक्षा छह से 12 तक के बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण कराए जिले 590 विद्यालयों ने कराया। योजना में हर विद्यालय से पांच-पांच विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया। चयनित बाल वैज्ञानिकों को 10 हजार रुपये माडल तैयार करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

पिछले साह हुआ था 59 वैज्ञानिकों का चयन पिछले वर्ष 59 बाल वैज्ञानिकों चयनित हुए थे और योजना से लाभान्वित हुए। पोर्टल पर लक्ष्य पाने के लिए डीआइओएस डा. इंद्रजीत एवं बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने प्रधानाचार्यों को अधिक से अधिक पंजीकरण के निर्देश दिए। पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित भी किया गया। जिसके बाद जिले में पंजीकरण बढ़े और यह लक्ष्य प्राप्त किया।