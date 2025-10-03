Language
    इंस्पायर मानक योजना में कासगंज ने मंडल में किया टॉप, प्रदेश में मिली 11वीं रैंक

    By suman kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    कासगंज जिले ने इंस्पायर मानक योजना में शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ 2898 बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण हुआ जिससे जिले को मंडल में पहला और प्रदेश में ग्यारहवां स्थान मिला है। विद्यालयों ने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया और चयनित विद्यार्थियों को मॉडल बनाने के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे। अधिकारियों और शिक्षकों के प्रयासों से यह सफलता मिली है।

    इंस्पायर मानक योजना में मंडल में टाप पर कासगंज। जागरण

    फोटो नंबर : 26 - प्रदेश में मिला जिले को 11 वां स्थान, 78.5 प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल - 2898 बाल वैज्ञानिकों का कराया गया पोर्टल पर पंजीकरण

    संवाद सहयोगी, कासगंज । इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत जिले के 2898 बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण पोर्टल पर कराया गया। बाल वैज्ञानिकों के पोर्टल पर 30 सितंबर तक पंजीकरण किए गए। जिसमें जिले का मंडल में प्रथम स्थान पर और प्रदेश में ग्यारहवें स्थान पर रहा। जिले को दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 78.5 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इंस्पायर मानक योजना का पोर्टल 15 अगस्त से पंजीकरण के लिए खुल गया।

    पहले 15 सितंबर तक की तिथि दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। कक्षा छह से 12 तक के बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण कराए जिले 590 विद्यालयों ने कराया। योजना में हर विद्यालय से पांच-पांच विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया। चयनित बाल वैज्ञानिकों को 10 हजार रुपये माडल तैयार करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

    पिछले साह हुआ था 59 वैज्ञानिकों का चयन

    पिछले वर्ष 59 बाल वैज्ञानिकों चयनित हुए थे और योजना से लाभान्वित हुए। पोर्टल पर लक्ष्य पाने के लिए डीआइओएस डा. इंद्रजीत एवं बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने प्रधानाचार्यों को अधिक से अधिक पंजीकरण के निर्देश दिए। पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित भी किया गया। जिसके बाद जिले में पंजीकरण बढ़े और यह लक्ष्य प्राप्त किया।

    डीआइआएस एवं बीएसए के निर्देशों एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, एआरपी, विज्ञान संकुल तथा विज्ञान शिक्षकों के सहयोग से यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला मंडल में प्रथम रहा है, जबकि प्रदेश में 11वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष 60 विद्यार्थी जिले से चयनित हुए थे। गत वर्ष 2216 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, इस वर्ष संख्या बढ़कर 2898 हो गई है। इस बार अधिक विद्यार्थियों के चयन की आशा है। - डा. जयंत कुमार गुप्ता, नोडल प्रभारी इंस्पायर मानक योजना