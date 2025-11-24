कासगंज में बड़ी चोरी की वारदात, शराब की दुकानों से 4 लाख की नकदी और शराब की पेटियां ले गए चोर

जागरण संवाददाता, कासगंज। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी चकेरी चौराहे पर स्थित शराब की दुकानों में शनिवार की रात चोरों ने पीछे से सेंध लगा दी। दोनों दुकानों की दीवार काटकर चोर भीतर दाखिल हाे गए। दोनों दुकानों के गल्ले से चार लाख 10 हजार की रकम उड़ा दी और अंग्रेजी, देशी और बीयर की पेटियां भी चोरी कर ली। जानकारी पर डॉग स्कायड, फारेंसिक टीम ने स्थली निरीक्षण किया है।

कोतवाली क्षेत्र के ही गांव गोसपुर भूपालगढ़ी निवासी गजेंद्र पाल सिंह गढ़ी चकेरी चौराहे पर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस धारक हैं। उनकी दुकान मंडनपुर निवासी नरेश यादव की दुकानों में संचालित हो रही है। इसी के बराबर बिलराम निवासी देवेंद्र सिंह अंग्रेजी शराब और बीयर की सरकारी दुकान का संचालन कर रहे हैं।

शनिवार की देर रात चोरों ने दोनों ही दुकानाें के पीछे से दीवार काटकर दुकानों में रखी नकदी उड़ा दी। देशी शराब की दुकान में एक लाख 90 हजार रुपये और अंग्रेजी शराब की दुकान के गल्ले में रखी दो लाख 20 हजार रुपये की धनराशि चोर ले उड़े। देशी शराब की चार पेटी, अंग्रेजी शराब और बीयर की भी पेटियां गायब हैं।

अंग्रेजी शराब विक्रेता देवेंद्र सिंह ने देर रात तक शराब का मिलान नहीं कर पाए। इसके चलते शराब की पेटियाें की जानकारी स्पष्ट नहीं मिल सकी है। सुबह आठ बजे घटना की जानकारी दुकान संचालकों को हुई तो पुलिस को बताया गया। सीओ सदर आंचल चौहान, इंस्पेक्टर गोविंदवल्लभ शर्मा मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

फारेंसिक टीम और डॉग स्कायड टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। सीओ का कहना है कि पीड़ित पक्षों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। चोरों ने कितनी क्षति पहुंचाई है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।



सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए चोर